Alberto Zeda, «Monsieur Rossini», n’est plus

Photo: YouTube

Le chef Alberto Zedda est décédé lundi à Pesaro (Italie), la ville de Rossini, à l’âge de 89 ans. Peu connu du grand public, Zedda laisse un héritage incommensurable : la redécouverte et la réhabilitation de l’oeuvre de Rossini, dont il a passé cinquante années, avec Philip Gossett, à établir, opéra après opéra, des éditions de référence des partitions, travail qui lui survit pour l’éternité. Le musicologue et chef, dont l’autorité en la matière était incontestée, avait aussi créé le Festival de Pesaro. L’éditeur Naxos lui a confié sept intégrales d’opéras de Rossini. Zedda était un puits de science, un excellent chef, un mentor pour beaucoup de chanteurs et un homme très chaleureux.