Des candidats de 15 nations à Piano 2017

Le Concours musical international de Montréal (CMIM) et le concours Van Cliburn de Forth Worth ont rendu publique concomitamment, mardi, la liste des candidats à leurs compétitions. Une comparaison riche en enseignements.

L’édition 2017 du CMIM, du 2 au 12 mai, sera consacrée au piano, d’où le nom Piano 2017. La rotation avec les disciplines chant et violon fait que Montréal héberge un concours international de piano tous les trois ans. Cette internationalité distingue le CMIM du Concours OSM, pancanadien, et du Prix d’Europe, québécois.

Piano 2017 a pulvérisé le record de candidatures de l’histoire du CMIM : plus de 300 ! Vingt-quatre candidats représenteront 15 pays. Leur moyenne d’âge est de 26 ans.

Le Concours Van Cliburn (25 mai-10 juin à Forth Worth) est, avec le Concours Chopin et le Concours Tchaïkovski, le concours de piano le plus en vue de la planète. Là aussi, 300 candidatures ont été enregistrées (ce qui en dit long sur l’étoile montante qu’est le CMIM). Le processus de sélection est différent puisqu’un comité a sillonné la planète pour auditionner la moitié de ces candidats dans sept villes et retenir 30 finalistes.

Le monde à l’envers !

Il paraissait évident que la proximité des deux événements ferait de Piano 2017 un potentiel « galop d’essai » pour des candidats au Cliburn. En fait, les deux listes se recoupent beaucoup moins que prévu. On retrouve en commun une Allemande de 29 ans, Caterina Grewe, et une Polonaise de 25 ans, Julia Kociuban. C’est tout.

Monde à l’envers : c’est le Van Cliburn qui attire les Canadiens, avec trois candidats : Mehdi Ghazi, 28 ans, originaire d’Algérie, bien connu à Montréal ; Tristan Teo, 20 ans, de Vancouver et Tony Yike Yang, qui à 18 ans tentera de confirmer ou de dépasser sa 6e place au Concours Chopin.

Un seul « Canadien » à Piano 2017 : Teo Gheorghiu, 24 ans, fils d’un Roumain et d’une Canadienne, né et élevé en Suisse où il est connu depuis dix ans en tant qu’héros, aux côtés de Bruno Ganz, du film Vitus, sur un jeune pianiste surdoué. Surprenante absence de tous les candidats attendus : Mehdi Ghazi, justement, Xiaoyu Liu ; lauréat du Concours OSM à 15 ans en 2012 et Prix d’Europe 2015, et Anastasia Rizikov, 18 ans.

La liste montréalaise est néanmoins très rafraîchissante, avec nettement plus de concurrents européens que par le passé et peu de ces irritants « candidats professionnels » (l’Anglais Alexander Ullman est le plus visible), alors que le Van Cliburn en compte au moins trois.

Dernier point : un surprenant et radical changement de paradigme dans le choix des concertos : aucun 3e de Rachmaninov ou de 2e de Prokofiev chez les 24 aspirants de Piano 2017, alors que 25 % des candidats souhaitent jouer en finale le 4e Concerto de Beethoven. Un renversement de tendance à surveiller !

À la salle Bourgie et la Maison symphonique de Montréal du 2 au 12 mai.