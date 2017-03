Yefim Bronfman: solide et cartésien

Combien de temps encore le récital d’András Schiff de vendredi dernier va-t-il planer comme un fantôme idéalisé, au point de m’empêcher d’être « bon public » face à un récital de piano donné par un « pianiste » ? Le terme « pianiste » désigne ici l’instrumentiste (fût-il aussi doué que Yefim Bronfman) maîtrisant des partitions sur un clavier, activité professionnelle qui se distingue du magicien qui nous emporte dans un grand voyage musical.

En fait, et le récital de Bronfman le montrait bien, le passage à un état supérieur — de musicalité, d’évocation, de réceptivité — tient de l’alchimie. Le compositeur, parmi tous les compositeurs, pour lequel les tenants et aboutissants de la réussite sont aussi impénétrables que l’alchimie se nomme Robert Schumann. Pourquoi Éric Le Sage nous accroche et nous fascine, alors qu’avec Bronfman il ne se passe quasiment rien ? On comprend qu’une suite de notes bien agencées ne fait pas forcément une phrase et ne crée pas immanquablement un élan. Mais pourquoi ?

La respiration musicale

Cadré, millimétré, sérieux et syllabique : la musique de Schumann n’émerge pas de ce seul cadre-là. C’est en fait le Menuet de la Suite bergamasque de Debussy qui nous donne une partie de la réponse. Outre les nuances, il y a, dans Debussy comme dans Schumann, une manière de galber les phrases par le toucher ou la respiration (relâcher un peu pour reprendre ensuite) qui évite une approche calculée et cartésienne et fait vivre la musique.

Le style de Bronfman est droit et rigoureux : c’est pour cela qu’il est si bon dans Prokofiev et tous les compositeurs qui envisagent le piano comme un instrument percussif. Contre-exemple flagrant, mais unique, mardi soir : le Clair de lune de Debussy, si bien tenu, si sobre, avec des résonances bien maîtrisées.

Bronfman a été solide dans Bartók et Stravinski. Mais « pas plus impressionnant que ça ». Une Nareh Arghamanian est, dans le genre et ce répertoire, bien plus passionnante par son exaltation ludique et son envie intacte d’en découdre avec le clavier. Peut-être, aussi, Bronfman était-il un peu ennuyé hier soir. Peut-être l’étais-je moi-même…