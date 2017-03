Vivaldi à Montréal, Mozart à Paris pour Julie Boulianne

La mezzo-soprano québécoise Julie Boulianne fait une carrière très remarquable à l’étranger, avec à la clé un calendrier surchargé qui l’empêche de devenir une vedette populaire dans son propre pays. Deux parutions discographiques nous livrent de la chanteuse un portrait flatteur.

À 38 ans, Julie Boulianne peut être satisfaite du chemin parcouru. Interprète de l’année aux prix Opus 2017, la mezzo-soprano, que nous avons rencontrée en février à Montréal, a parmi ses principaux projets une Charlotte du Werther de Massenet à Francfort et la muse Nicklausse dans Les contes d’Hoffmann au Royal Opera House Covent Garden de Londres.

Aussi, il est fort intrigant de recevoir un récital, « Alma oppressa » (Analekta), d’airs de Vivaldi et Haendel, alors que, comme Julie Boulianne le résume au Devoir, son répertoire évolue « dans un créneau des romantiques français, de Rossini et de Mozart [les rôles d’Elvira dans Don Giovanni et Sesto dans La clémence de Titus] ». « J’y suis bien installée pour quelque temps encore », commente Julie Boulianne, qui ne sait où, ensuite, sa voix va la mener : rôles plus clairs ou plus sombres ?

Occasions orchestrales

Le projet d’airs de Vivaldi et Haendel a été pour la chanteuse « l’occasion de travailler ce répertoire » dans lequel elle n’est pas souvent engagée, la tendance actuelle dans ces emplois étant plutôt d’y distribuer des contreténors. Sur un plan plus pragmatique, Julie Boulianne juge que ce disque « est une bonne formule, décente au niveau budgétaire » (un projet baroque requiert moins de musiciens) et lui « donne l’occasion de travailler avec un orchestre et de ne pas enregistrer que des CD avec piano ».

De fait, Julie Boulianne, qui se montre, musicalement, très à l’aise dans le registre, le style et les vocalises, commence à avoir quelques engagements baroques, et non des moindres. « Un Giulio Cesare en tournée avec l’Accademia Bizantina », nous dévoile-t-elle.

Paraît au même moment chez Alpha une nouvelle intégrale de La clémence de Titus de Mozart. Il s’agit de la représentation de décembre 2014, dirigée par Jérémie Rhorer au Théâtre des Champs-Élysées, avec Karina Gauvin en Vitellia et Julie Boulianne en Annio, des représentations qui lancèrent dans le milieu lyrique en France une vraie « gauvinmanie ».

« C’était un remplacement de dernière minute, nous révèle Julie Boulianne. Annio n’est pas un rôle très important, mais s’il est bien chanté, les gens remarquent le potentiel de la chanteuse. » Cette représentation a débloqué des engagements pour la Québécoise dans les rôles d’Annio et Sesto de La clémence de Titus sur d’autres scènes.

Quant au chef, Jérémie Rhorer, la chanteuse confirme nos impressions : « Il a des idées claires et précises… et il est très exigeant. » Le duo Annio (Julie Boulianne)-Servilia (Julie Fuchs) est un grand moment d’une représentation lors de laquelle brûle une ardente flamme. Et, autre motif de fierté, Karina Gauvin est effectivement extraordinaire.

Un bonheur ne venant jamais seul, nous aurons dans quelque temps un Don Giovanni, capté au même endroit en décembre 2016. Julie Boulianne y incarne Donna Elvira.