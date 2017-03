Décès de la basse Kurt Moll

Le chanteur allemand Kurt Moll est décédé dimanche à l’âge de 78 ans. Des années 1970 aux années 2000, Kurt Moll a été, avec les Finlandais Matti Salminen et Martti Talvela, la plus somptueuse voix de basse de l’art lyrique. Absolument incontournable dans les grandes productions d’opéras de Mozart — La flûte enchantée (Sarastro), L’enlèvement au sérail (Osmin) — et Wagner (Gurnemanz dans Parsifal, le roi Marke dans Tristan et Isolde), ainsi que Richard Strauss (Ochs dans Le chevalier à la rose), Moll fut un vrai phénomène vocal, une basse avec des graves vraiment abyssaux et un velouté de timbre rare, associés à une grande distinction humaine et vocale.