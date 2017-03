Klô Pelgag et Dick Annegarn à Petite-Vallée

Le Festival en chanson de Petite-Vallée fêtera du 29 juin au 8 juillet prochain son 35e anniversaire avec des spectacles de Klô Pelgag, de Dumas, de Louis-Jean Cormier, de Matt Holubowski, de Sarah Toussaint-Léveillé et du français Dick Annegarn — qui sera également au Festival de Tadoussac, avec qui Petite-Vallée collabore. La petite ville gaspésienne verra aussi passer des valeurs sûres de la chanson comme Patrice Michaud, Vincent Vallières, Richard Séguin et Les Hay Babies, ainsi que des artistes alternatifs, comme Les Hôtesses d’Hilaire, Fuudge et Ponteix. Le « chansonneur » de cette édition est Patrick Norman, qui sera épaulé par Les Soeurs Boulay. Le festival joindra aussi ses forces à celles de la ville voisine de Grande-Vallée, qui fêtera son 175e anniversaire avec, entre autres, un concert d’Éric Lapointe.