Le pâle reflet des Prazák

«Que reste-t-il des Prazák? C’était la grande énigme du concert de lundi soir et la réponse n’est pas favorable», affirme l'auteur.

La discipline du quatuor a ceci de retors pour le mélomane qu’un quatuor peut avoir la même dénomination tout en n’ayant plus le même personnel. C’est ce qui se passe avec les Prazák, qui ne sont plus les Prazák que de nom.

Le Quatuor Prazák a connu à deux reprises cette décennie le bouleversement le plus important dans la vie d’un ensemble de cette réputation : un changement de 1er violon. Au début de l’année 2010, le premier violon « historique » et fondateur, l’immense Vaclav Remes, a dû abandonner sa carrière pour des raisons de santé (une dystonie).

Les Prazák ont alors attiré l’attention des plus grands violonistes tchèques, donnant même quelques concerts avec Bohuslav Matousek, l’ancien leader des Stamitz. Mais, comme le relate un article du Monde, la mayonnaise entre Matousek et le violoncelliste Michal Kanka n’a pas pris. Les Prazák ont eu alors la chance incroyable de pouvoir récupérer, au milieu de 2010, Pavel Hula, le premier violon du Quatuor Kocian (leur dauphin), dont la formation venait d’imploser.

Tout semblait parfait dans le meilleur des mondes lorsque Hula, aussi, a jeté l’éponge au début de 2015, pour raisons de santé, nous dit-on. La nouvelle venue est Jana Vonásková, précédemment membre du Trio Smetana. Elle s’est donc jointe il y a 18 mois à Vlastimil Holek, Josef Kluson et Michal Kanka.

Que reste-t-il des Prazák ? C’était la grande énigme du concert de lundi soir et la réponse n’est pas favorable. Madame Vonásková est, certes, une très honorable instrumentiste, mais elle joue d’un violon très terne qui manque cruellement de projection, de rondeur, de charme et d’harmoniques aigus. Outre le son ligneux qui ne se marie pas au moelleux des autres, en tant que musicienne, Vonásková n’a pas l’aura de Remes ou Hula. C’est une violoniste consciencieuse et appliquée, mais qui ne développe pas d’interaction ludique ou jubilatoire avec ses collègues.

Le finale (version originale) du 1er Quatuor de Suk, un allegro giocoso, passait complètement à côté de cet esprit, la violoniste s’appliquant en évacuant son stress par des trémulations des membres inférieurs et quelques tapages du pied. Idem pour le tricotage du trio du 3e mouvement de Haydn.

À de nombreuses reprises, je me suis dit que, finalement, la meilleure décision qu’auraient pu prendre Holek, Kluson et Kanka en 2015 aurait été de finir leur dernière décennie d’activité (car Holek et Kluson sont entrés dans la soixantaine) en formation de trio à cordes à célébrer les chefs-d’oeuvre du genre.

Je suis parti à la pause, puisqu’il s’agit là de constatations intrinsèques et endémiques, et suis allé écrire ce compte-rendu en écoutant le Quatuor américain de Dvorak par le « vrai » Quatuor Prazák, celui qui s’inscrivait glorieusement sur le podium des quatuors de la planète, pas sur la petite marche de celui des quatuors tchèques de l’heure, derrière les Zemlinsky et les Haas, voire même les Talich.

La roue tourne, et c’est parfois cruel.