Un triomphe rock, rock et rock!

Il est 20 h 05 tout juste lorsque Sting s’amène sans cérémonie sur la scène du Métropolis. La foule ne s’y attendait pas : il y a aussi le fiston Joe Sumner, et The Last Bandoleros au programme. Ça hurle en conséquence. « Good evening, bonsoir, tout le monde, lance le bilingue homme. Je me souviens de la première fois que nous avons joué ici à Montréal, en 1979 », continue-t-il en français seulement. « C’était au Saint-Denis, vous vous en souvenez ? Non… Vous étiez trop jeunes… », badine l’ancien chanteur des Police.

Et le Sting d’en pousser une acoustique, un folk un chouia médiéval : Heading South on the Great North Road. L’aîné des héritiers le rejoint à mi-chemin du tour de troubadour. Et reste quand papa repart. Joe chante tout aussi haut, et avec le même timbre (ou peu s’en faut) que le paternel : êtes-vous surpris ? Avouons-le : on aurait été déçus autrement. Il a également le port du T-shirt très stingeois (stingien ? stingueux ? stingesque ?), avec les biceps assortis. Difficile de le distinguer, c’est l’éternel drame de la génétique’n’roll. Sinon que c’est comme du Sting en plus générique.

Franchement, The Last Bandoleros, après la progéniture ersatz, ça rafraîchit : très rock de garage 1966, pas très loin du Sir Douglas Quintet dans le genre (She’s About a Mover, quelqu’un ?). Avec les refrains en harmonies qui lèvent et le quota requis des trois accords de base. C’est le premier passage à Montréal pour le groupe de San Antonio, et ils crachent le feu. Ça, c’est du réchauffement de salle. Peut-être pas pour la meilleure soirée pour le rock primitif, cependant. Sting et fils rejoignent les Bandoleros pour la dernière chanson. Pour s’amuser, suppose-t-on : n’empêche que Sting semble autant à sa place qu’une verrue plantaire dans le front. Il a le maniement de tambourin bien mou, me semble-t-il. Drôle d’image, drôle d’impression qui ne promet rien de bon. Peut-être garde-t-il son énergie pour mieux nous terrasser…

Sting sans Peter Gabriel ni Paul Simon

Eh bien, c’est exactement ça. Sting attaque avec Synchronicity II, sur les chapeaux de roue. Maître de sa scène. En resplendissante forme, il faut bien le dire. En voix. En formidable voix. Bien plus performant, d’entrée de jeu, que les dernières fois, où il partageait le Centre Bell avec Peter Gabriel (l’an dernier) ou Paul Simon (en 2014). Enchaîner avec Spirits in The Material World n’est pas jouer mou non plus. Le jeu des musiciens est plus que resserré, et Sting assure le tempo pas évident de la chanson comme au premier jour avec sa Fender Bass dûment usée. Deux des Bandoleros et fiston Joe font les choeurs, plus qu’efficacement.

Est-ce l’ambiance gros club du Métropolis ? Les gens tout le temps debout au parterre ? Belle ambiance de show qui ne sent pas la routine. Tout est plus rock ce coup-ci, plus vigoureusement rendu, même Englishman in New York. Sting se déhanche, fait chanter sa foule, la foule chante, tout baigne, le son est fort, et fort bon. À vrai dire, je ne me souviens pas d’un spectacle de Sting aussi résolument rock depuis le temps des Police (les Police première époque, pas le trio hostile de la tournée retrouvailles).

En vérité, arrivé à la frénétique She’s Too Good for Me, je constate : c’est la suite naturelle du rock de garage des Bandoleros. C’est d’ores et déjà une excellente soirée pour le rock primitif. Qui l’eût cru, après tous ces spectacles qui suintaient la prétention et les ambitions littéraires ? Sting qui pique ! Il y a bien ce lundi quelques ballades dans le répertoire choisi, mais Fields of Gold a également du tonus. Version ballade rock.

L’approche brute partout

Toutes les chansons bénéficient de l’approche plus brute, même les récentes, dont on ne sait pas grand-chose (qui a écouté les derniers albums de Sting, sérieusement ?). Ça frappe, ça cartonne, ça joue pour gagner, et ça gagne. Évidemment, ça mène à l’hallali : Message in a Bottle n’a pas eu cette fougue depuis… depuis ? Le mythique show des Police au Spectrum en 1983 ? Ça compte : Sting, ce soir, n’est vraiment pas chiche en imparables de son ancien groupe. On ne peut pas ne pas exulter quand il aligne Walking on the Moon, So Lonely, Roxanne (avec séquence ska fa-bu-leu-se ET détour soulful par Ain’t No Sunshine de Bill Withers), Next to You (rock’n’roll dans le tapis !), sans oublier Every Breath You Take, et qu’il les fait toutes comme on les veut. Énergiques, urgentes, bonnes à entonner très fort.

Et pensez qu’à tout ça, il ajoute un hommage à Bowie : Ashes to Ashes. Une version chantée par fiston Joe, avec le paternel l’accompagnant à la basse. Version sentie, un vrai de vrai salut. C’est ce que Sting ne faisait plus, au point où on avait presque oublié qu’il en est capable : un spectacle qui en donne plus que le client en demande.