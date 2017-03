Regina, son piano et ses histoires

Ça s’est passé en début de spectacle dimanche soir, au Métropolis, après que Regina Spektor eut chanté l’envoûtante Grand Hotel, de son récent album Remember Us to Life. Du milieu du parterre, une spectatrice lui lance à voix haute : « Why are you so cute all the time ? » — pourquoi es-tu tout le temps si mignonne ? Assise à une extrémité de son grand piano Steinway & Sons, la New-Yorkaise prend une pause et ricane. « Je ne sais pas comment répondre à ça… », échappe-t-elle avec son grand sourire avant de reprendre son récital, présenté à l’affiche du festival Montréal en lumière.

Elle n’y échappe pas, Regina. C’est le cute qui veut prendre le dessus sur le sérieux de son art. C’est la forme qui se bat contre le fond, mais dimanche soir la substance a pris le dessus. Sa chanson qui resplendit, Spektor et sa voix forte, sa formation classique qui transpire dans son interprétation, autant durant ses moments seule sur scène que lorsqu’elle est accompagnée d’un orchestre de poche – un batteur, un violoncelliste, un claviériste, il nous semble aussi avoir aperçu un guitariste pendant le moment le plus rock de la soirée, You’ve Got Time, chanson-thème de la télésérie Orange is the New Black.

Paru en septembre dernier, Remember Us to Life, septième album de l’auteure, compositrice et interprète, a cette particularité d’être le plus mélancolique de sa discographie, un caractère souligné par les riches orchestrations de cordes, résumées hier sur scène par la seule présence du violoncelliste. Les compositions y sont toujours de qualité, c’est la marque de Regina Spektor ; ce qui manquait un peu (sur disque), en contrepartie, est ce côté pétillant, allègre, parfois imprévisible dans ses soudains détours vers le rap ou le rock, qui a fait la marque de la musicienne.

Or, c’est pétillante, justement, qu’elle s’est adressée à nous. Autant on pouvait regretter l’absence du grand orchestre derrière Spektor qui donne tant de lustre à ses chansons récentes, autant cette absence a permis, en mettant ses chansons à nu, de mieux nous faire voir son fantastique talent de compositrice, d’abord, d’interprète, ensuite, et de communicatrice sympa.

Dans ce Métropolis pas complet mais pas très loin de l’être, devant ses admirateursde la première heure (son premier disque est paru en 2001), elle prend la peine de nous saluer en français, nous raconte l’exposition sur Chagall qu’elle a visitée dans la journée — « So amazing ! », c’est au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu’au 11 juin, pour les intéressés – et entretient la conversation avec les fans du parterre qui ne s’en peuvent plus de la trouver cute.

Cute, soit, mais c’est un peu court, tout de même. Regina Spektor est une admirable observatrice, ses chansons sont de petites chroniques de la vie, rarement retournées vers son propre nombril, plus souvent à raconter des histoires. Ce qu’elle fait avec un talent de mélodiste rappelant celui (brillant) d’une de ses influences, Joni Mitchell, et avec une aisance et une maîtrise au piano qui nous aurait fait prendre une soirée complète de Regina solo, comme lorsqu’elle nous a joué la puissante Après moi (de l’album Begin to Hope qui l’a révélée en 2006), avec sa coda râpée et sa mélodie slave.

Juste après, et toujours seule sur scène, elle nous a parlé de ce poète qu’elle admire, « citoyen de Montréal avant de devenir citoyen de partout, puis citoyen de l’infini ». Regina Spektor a rendu hommage à Leonard Cohen en reprenant Chelsea Hotel #2. Le choix n’est pas fortuit, cette chanson est une petite histoire en soi, comme elle les aime. Spektor l’a chantée une tonalité au-dessus et en a augmenté le tempo, donnant du rythme au récit de la rencontre dans l’ascenseur (puis dans le lit) entre le Montréalais et Janis Joplin. Elle a fait sienne, et amusante, le classique du répertoire de Cohen. Jolie manière de nous rappeler sa mémoire.

Alors, on passera par-dessus les rares moments moins envoûtants de la soirée (le pastiche de rap Small Bill$, pour le nommer) pour ne retenir qu’entre les chansons récentes et les chéries de son répertoire – On the Radio en ouverture, l’émouvante Blue Lips, Better, Fidelity au rappel, et les autres –, Regina Spektor a offert une très belle performance.