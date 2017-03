La lumière et les profondeurs avec Alex Cuba et Bandidas

Vendredi soir, au Club Soda, Alex Cuba et Bandidas ont livré des visions bien différentes des possibles métissages à partir de la sensibilité latino-américaine. D’un côté, Cuba comme première inspiration, Smithers, BC, comme implantation et la lumière au fond d’une musique plus pop. De l’autre, le Mexique et le Brésil comme premières muses, Montréal comme terre de rencontres et le grand continent comme objet de profondeurs poétiques. Bandidas offrait la première partie avec une prestation de trente minutes en trio, alors qu’Alex Cuba se présentait en quatuor avec batterie, basse et percussions en plus de son chant et ses guitares. Les Montréalaises en sont aux premières prestations de leur projet, alors que le chanteur-guitariste est l’un de ceux qui ont poussé le plus loin le concept de métissage entre le Nord et la musique latine à partir du Canada.

Bandidas démarre. Mamselle Ruiz est la guitare, Bïa danse et vocalise, le violoncelle de Sheila Hannigan swinge, puis donne le rythme. On est au Venezuela avec Moliendo Cafe et, lorsque les deux chanteuses donnent le ton ensemble, on sent immédiatement que ça clique. Elles chantent fort, marient fort bien leurs voix, se donnent la répartie, prennent le lead à tour de rôle, s’échangent les rôles très rapidement et de façon très vivante. On ne s’est pas trompé : ce projet a beaucoup de potentiel, et les gens embarquent comme si elles composaient le numéro principal de la soirée.

Bïa parle de résistance et d’un village qui est mort, mais le ton de la pièce suivante est plutôt léger. Le charisme des deux opère, Bïa se fait espiègle et Mamselle danse. Le violoncelle répond à la musique aussi rapidement que les interprètes. L’instrument deviendra rythmique, mélodique et parfois plus en avant en conférant souvent un caractère bellement moelleux à ce répertoire de chansons et de guitares. Mais les percussions sont également au rendez-vous lorsque Bïa frappe sur une calebasse et que Mamselle secoue un grand chekere sur un rythme afro-colombien. On poursuit avec de la chanson poétique, plus lente, avant de se livrer à une version très mordante de Cucurrucucu Paloma et de conclure en force avec Los Peces, tiré du répertoire de la regrettée Lhasa. On a bien hâte de voir la suite de Bandidas.

Après l’entracte, la lumière est apparue au bout d’une guitare électrique et d’un personnage fort sympathique : Alex Cuba joue aussi de son corps, s’arrête au milieu des chansons, lance quelques mimiques et fait chanter le public le plus naturellement du monde. C’est aussi un excellent guitariste qui joue en chantant, mélodiquement et rythmiquement. Son credo : faire se marier l’espagnol et l’anglais, les musiques cubaines et pop nord-américaines, en créant un son original. Il y parvient de façon éloquente dans un langage très pop, ce qui peut déplaire à certains, mais certainement pas à ceux et celles présents dans la salle.

Il lance une rythmique assez funky. Il reprendra quelques classiques et des pièces de son disque Healer, mais sans leur donner les couleurs du requinto, cette guitare cubaine champêtre plus présente sur le disque. La formule du concert est tout de même proche de l’esprit acoustique, même si Alex Cuba utilise souvent la guitare électrique. On enchaîne : la deuxième pièce est plus jazz, chantée dans ses deux langues et laissant place à un passage plus percussif. On lorgne ensuite une pop latine assez percutée, avant d’offrir des moments plus sautillants. Les chansons seront parfois ponctuées par des choeurs qui ne sont pas sans rappeler l’esprit beatlesque.

Alex Cuba passe à la guitare acoustique, devient plus intime, chante l’amour comme souvent il le fait. Puis, il invite les deux chanteuses de Bandidas en interprétant pour la première fois une pièce en français. Il entame ensuite la phase finale avec un reggae, puis un jazz funk à la guitare énergique et un titre qui rappelle la tropicalia brésilienne. Sur scène, il exerce une excellente présence.