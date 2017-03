Les beaux malaises. Les chansons de la série télé. Artistes divers

Cela se veut surtout un supplément à l’intégrale en coffret DVD/Blu-ray de la série de Martin Matte : un florilège des chansons entendues dans l’une ou l’autre des trois saisons, histoire de prolonger le plaisir, évoquer des temps forts. Cette compilation s’achète aussi séparément, bonne idée. Moi qui n’ai pas vu Les beaux malaises — oui ça se peut, sans malaise ! —, j’aime ce disque pour sa courbe musicale. C’est devenu banal dans le monde des listes d’écoute, mais je reçois cette suite voulue de titres québécois comme si Matte m’avait offert une copie de sa cassette 4-pistes préférée : j’entends Napalm de Keith Kouna autrement parce qu’il y a Les aurores de Mara Tremblay après. Que le Dehors novembre des Colocs suive la magnifique version lente de Safety Dance par Sleeping At Last accole idéalement douleur et réconfort. Mieux, La Bolduc et Bernard Adamus s’entendent comme s’ils étaient contemporains. C’est ça, le pouvoir d’un bon mix.

Les beaux malaises. Les chansons de la série télé ★★★ 1/2 Artistes divers, Encore/Sélect