Presque 15 ans après s’être fait valoir à la Star Ac’, l’auteure, compositrice et interprète Maritza lance enfin un premier album que l’on reçoit comme une promesse : énorme potentiel, pas toujours bien exploité sur ce disque ambitieux et plein de bonnes intentions. La langoureuse et bluesée Le Diable à mes trousses qui ouvre Libérons-nous met la table : la voix est limpide et assurée, les arrangements planants et ombrageux, riches en guitares savantes, donnent du caractère à l’ensemble. Il faut cependant attendre Nuestro Mundo (en espagnol, révérence à ses racines dominicaines), cinquième chanson, pour que Libérons-nous touche en plein coeur. L’interprète s’avère à son meilleur dans un contexte de chanson pop, l’influence soul revendiquée (sur Plus de larmes, par exemple) manquant cruellement de conviction. Attribuons cela à des choix de réalisation — signée José Major, batteur de talent et d’expérience — qui paraissent parfois superflus : autant son audace sur le plan de la composition rythmique éblouit (Que tout recommence), autant d’autres éléments orchestraux paraissent de trop et étouffent l’émotion.

Libérons-nous ★★★ Maritza, Ste-4 Musique