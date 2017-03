Variations Goldberg, de Jean-Sébastien Bach. Beatrice Rana (piano)

Cela fait une vingtaine d’années désormais que les pianistes se sont affranchis du joug de l’héritage de Glenn Gould et osent se réapproprier Bach. Aussi, visions et versions des Goldberg au piano se multiplient. Essentiels à mes yeux : Schiff (ECM), Perahia, Zhu Xiao Mei. À connaître pour les mordus : Dershavina, Tharaud, Koroliov, Igor Levit. C’est dans le cercle le plus restreint que vient s’insérer Beatrice Rana, limpide, poétique, subtile, avec plus de moyens pianistiques que Zhu Xiao Mei et une conception plus aventureuse des ornementations (sans les excès de Martin Stadtfeld), à l’image de sa sublime Variation XIII. Le disque, enregistré en novembre 2016, après que Rana eut présenté les Goldberg en concert plusieurs fois l’été dernier, manque un brin de l’aventure que représentaient les concerts, irréels de maîtrise, déjà (j’ai entendu celui de Montpellier). Mais ce CD appose décidément un sceau de « grande dame » à cette jeune artiste.

Variations Goldberg ★★★★ 1/2 De Jean-Sébastien Bach. Beatrice Rana (piano). Warner 0190295880187.