Mozart: Concertos pour cor. Concerto pour basson en si bémol majeur, K. 191. Louis-Philippe Marsolais, Mathieu Lussier (basson et dir.), Les Violons du Roy

Yannick Nézet-Séguin révéla un jour au public qu’il considérait Louis-Philippe Marsolais comme « l’un des plus grands cornistes au monde ». Aussi, le premier immense coup de chapeau ira, ici, à ATMA : il est rassurant de voir une telle exemplarité de l’utilisation des aides publiques en exclusive faveur de la promotion de la richesse, de la multiplicité et de la variété des talents d’ici. Dans Mozart, les 30 dernières années ont favorisé l’utilisation d’un cor naturel. Anthony Halstead est mon préféré. Marsolais et Lussier, au diapason (plus haut que chez Halstead-Hogwood) des Violons du Roy, nous offrent avec vigueur le confort de l’instrument moderne. Sur ce créneau, le CD ATMA (prise de son idéale pour le cor mais trop proche pour le basson), surpasse même les Orpheus chez DG ! « La » version de référence des Concertos pour cor de Mozart made in Québec ? Pas impossible…

Mozart : Concertos pour cor ★★★★ 1/2 Concerto pour basson en si bémol majeur, K. 191. Louis-Philippe Marsolais, Mathieu Lussier, Les Violons du Roy. ATMA ACD2 2743.