Vingt ans de métier, une bonne dizaine d’albums passés sous le radar, il est grand temps de découvrir l’auteure-compositrice-interprète du pays de Galles. L’occasion nous en est fournie : Judith Owen s’amène à Montréal le 3 avril, en première partie de Bryan Ferry. Mieux, cet album, paru dans le reste du monde l’an dernier, franchit enfin la grande mare. Tout coïncide enfin pour que le vrai succès survienne : l’art du storytelling a atteint un rare degré de raffinement, la personnalité musicale est distincte (tout en assumant la Rickie Lee Jones et la Randy Newman en elle). Prête ? Judith Owen s’est entourée de l’élite des musiciens de studio des années 1970 : le batteur Russ Kunkel, le bassiste Leland Sklar, le guitariste Waddy Watchtel, des as du jeu en retenue, qui ont évidemment su appuyer le coeur piano-voix de l’album en souplesse, sans une note de trop (ni une accentuation qui manque). Exemplaire songwriting, exceptionnelle facture. Non, ça ne réinvente rien : pas besoin.

Somebody’s Child ★★★★ Judith Owen, Twanky Records