L’Amérique écorchée de Rickie Lee Jones

Elle l’avait écrite pour (ou contre) George W. Bush, à l’époque de la réponse aux attaques du 11 septembre 2001 : une chanson nommée Ugly Man. Et qui, mercredi soir à Montréal, résonnait comme si elle avait été composée l’avant-veille pour un autre président.

C’est Rickie Lee Jones qui a tracé le parallèle en évoquant le « bordel au sud » de la frontière avant d’enfiler deux chansons éminemment politiques : Tell Somebody (Repeal the Patriot Act) d’abord (« You’ve got to tell somebody/Tell somebody what happened in the USA »), suivie de cette Ugly Man qui annonçait l’avènement des faits alternatifs : « And he’ll tell you lies/He’ll look at you and tell you lies ». Parlons d’une écriture qui a de la vision.

Déprimée, Rickie Lee Jones ? Plutôt écorchée, peut-être. Mais aussi magnifiquement à-propos en cette soirée pluvieuse d’un festival d’hiver qui cherche ses repères saisonniers. Pertinente, Rickie Lee Jones. Par les textes, par la voix. Une voix qui a trouvé au fil des ans le grain, les couleurs, les vibrations, les lenteurs, les éclats, la retenue, tout cet éventail de qualités qui permettent un spectre d’interprétation large comme… disons comme l’Amérique. Avec des zones d’ombre et de lumière, du panache dans les fêlures (et des échos de Neil Young ou de Joni Mitchell dans l’art de la narration chantée).

Capable de tous les formats musicaux, Lee Jones (62 ans) a choisi mercredi un cadre plutôt intime (un guitariste et un percussionniste-xylophoniste avec elle) appelant à une qualité d’écoute que le théâtre Maisonneuve permet. Une prestation sans fard (d’autant qu’elle est sur scène comme dans sa loge, se mouche, enlève un cheveu de sa bouche, n’hésite pas à corriger le rythme si elle ne peut suivre ses musiciens), un peu brute peut-être, mais qui avait cette qualité plutôt rare de toucher au coeur des émotions.

Répertoire ? Un peu de tout pigé dans une discographie de près de 40 ans et posé sur des arrangements tout en finesse sonore. Soixante-quinze minutes comme un voyage auprès d’une grande dame de la chanson américaine, à prendre telle qu’elle est.

Peyroux ?

Nous devions témoigner d’un programme double, non ? Parce que l’affiche disait bien Rickie Lee Jones et Madeleine Peyroux ensemble. Les deux femmes entamaient de fait une tournée conjointe dont la logique artistique saute aux yeux : timbres de voix semblables, répertoires complémentaires (quoique Jones possède un éventail passablement plus large)… Mais voilà : l’heure de tombée ne souffrant aucun laxisme, Peyroux avait à peine chanté quatre chansons qu’il fallait partir.

N’empêche : ce fut juste assez pour attraper une interprétation conjointe et splendide de As Time Goes By, toute en fragilités. Beau ? Absolument. Pour le reste, Peyroux déclinait à sa manière (voix traînante et rythmes lents) des blues à la guitare acoustique lorsque les portes du théâtre se sont refermées derrière nous.