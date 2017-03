Ariane Moffatt et l’OSM: elle voulait tout, a tout eu

Elle allait en profiter pleinement, c’était certain, c’était joué. Ariane Moffatt saisirait à bras-le-corps ses deux soirs à la Maison symphonique, avec l’OSM dirigé par Simon Leclerc dans le cadre des Concerts pop. Elle s’est amenée — s’empressant de le souligner, ravie qu’elle était — « en robe rouge de cantatrice à longue traîne » et enceinte d’un troisième enfant. « Son tout premier concert », a-t-elle précisé… Et c’est ainsi, tout naturellement, qu’elle a scellé l’entente avec l’orchestre, son chef, et le public. La grâce, la classe, la joie d’être là : entière et limpide Ariane.

Tout aussi forcément, le répertoire choisi n’allait pas être ordinaire, les arrangements non plus : Ariane la musicienne n’était pas là pour autre chose que chanter, mais l’expérience unique rimait avec exigence. Une rareté de son premier album en début de spectacle ? Je retrouvais L’équilibre, presque oubliée, d’Aquanaute avec bonheur, et elle aussi, bien servie par un orchestre ne se contentant pas de surligner la mélodie.

Pas surprenant non plus que ses invités — Alexandre Désilets, Marie-Pierre Arthur — n’attendent pas longtemps leur premier tour de scène : ça faisait de toute évidence plaisir à Ariane de partager sa félicité, trop bien dans sa tête, sa peau, son coeur pour ne pas laisser de la place. Alexandre, avec la voix qu’il a, se retrouvait dans son élément : il a quelque chose de symphonique à lui tout seul, ce gars : l’orchestre, dans Renégat, semblait une extension de lui-même. Déposer les armes, par Marie-Pierre, ne manquait pas d’élan non plus. De la beauté, de la beauté : l’orchestre ne payait pas tellement d’audace, mais entourait idéalement ces gracieux timbres.

Ariane allait saisir toutes les occasions, elle est comme ça. Interpréter Famous Blue Raincoat en hommage à Leonard Cohen, avec Marie-Pierre à l’harmonie ? Pourquoi pas ? Vous les entendez d’ici, les soeurs de musique, j’en jurerais : avec l’orchestre tout en retenue, c’était à la fois délicat et empreint de majesté.

Bien sûr qu’elle a aussi donné d’autres chansons à elle, franchement étonnantes dans ce contexte orchestral quand on les connaît en électro-pop : c’est là qu’on mesure la force d’une composition, on oublie les moutures soi-disant fixées pour l’éternité par les enregistrements. Fallait entendre ce qu’est devenue Debout, dans cet écrin.

La chanteuse insatiable

« Je veux tout », a-t-elle chanté en début de deuxième partie, tel un hymne national perso (version pour beatbox et cuivres). Tout ? Tout et plus encore. Cet appétit nous a valu un splendide duo Ariane-Alexandre pour le Space Oddity de feu Bowie (le deuxième mort à l’honneur), un jouissif trio pour la Billie Jean du très trépassé Michael Jackson (troisième mort au programme, coïncidence ?), mais également Your Song, la belle des belles d’Elton John. Toujours vivant, lui, aux dernières nouvelles.

Ce n’était pourtant pas un spectacle de reprises. Ça faisait partie de ce qui était possible, voilà tout. Possible aussi, l’expérimentation : à partir de quatre mesures de l’orchestre, échantillon recueilli par un « looper, cet instrument discontinué », Ariane s’est amusée follement, le temps de La fille de l’iceberg. Et elle a ému avec Perséides, dédiée à sa compagne. Avec Ariane Moffatt, il s’agissait mercredi soir d’une sorte de rêve, et personne n’allait la faire tomber de son nuage.