Une étoile qui pâlit un peu

Pro Musica nous gâte cette saison. Après les concerts de Lukas Geniusas et du tandem Queyras-Melnikov, les célèbres Quatuor Hagen et Prazak se succéderont à une semaine d’intervalle, sans compter les récitals pianistiques de prestige, organisés conjointement avec l’OSM : András Schiff, vendredi 3 mars et Yefim Bronfman, mardi 7 mars.

Le Quatuor Hagen est, avec les Emerson, le principal quatuor apparu dans les années 80 et, comme les Emerson, il a vécu, chez Deutsche Grammophon, où tout le répertoire de quatuor était à refaire, une éclosion parallèle à celle du disque compact. Les récents CD sur étiquette Myrios ont établi que les Hagen, après 30 ans, sont encore aux sommets.

L’expérience du concert, lundi soir, malgré les immenses qualités, tempère ce jugement. Si les Hagen étaient un vin, on dirait que le breuvage vient de passer sa période d’apogée. En vrai, chez les Hagen, tout, dans la lettre, n’est pas aussi parfait que dans les enregistrements.

30 millions sur scène ?

Les Hagen, c’est d’abord un son, merveilleux de moelleux, qui s’épanouit tout en subtilité, par exemple dans l’Adagio de Schubert. Les célèbres musiciens jouent les instruments Stradivarius de la Nippon Music Foundation, qui ont tous appartenu à Paganini. L’alto de Veronika Hagen est très précisément celui qui a inspiré Harold en Italie à Berlioz. Je ne pense vraiment pas exagérer en disant qu’il y en avait facilement pour 30 millions de dollars sur scène…

Le Quatuor Hagen fait beaucoup de belle musique. La reprise de la première phrase du trio du 2e mouvement de Schubert est comme un doux décalque de son exposition, le 1er volet de Chostakovitch se dissout dans le silence, alors que, dans Brahms, les Hagen n’ont pas besoin d’un dessin pour traduire parfaitement l’architecture des mouvements et la pulsation des phrases. Tout cela est très subtil, avec un alto d’une couleur effectivement exceptionnelle et un Clemens Hagen impérial au violoncelle.

Cela dit, nous n’étions pas habitués à cette somme de petites « pétouilles » violonistiques de Lukas Hagen, qui parsème un peu toutes les oeuvres, un peu partout, des mouvements 1 et 4 de Schubert aux doubles cordes dans l’Adagio de Chostakovitch, en passant par bien d’autres endroits.

Ce n’est pas (encore) catastrophique comme le déclin de Norbert Brainin des Amadeus dans les années 70 et 80, mais il n’y a plus l’absolue maîtrise d’antan, ce qui devient forcément un sujet d’inquiétude (un mauvais soir, tout simplement, n’est pas exclu). Aujourd’hui, des Quatuors comme le Pacifica, les Artemis, les Takács, Ébène ou Calidore sont plus gratifiants à écouter.

Un petit mot pour aiguiller la doctorante en musicologie qui a rédigé les notes de programme. Les quatre occurrences du nom Chostakovitch nous valent quatre erreurs. « Sh » (une occurrence) est l’orthographe anglaise, de même que « vich » (trois occurrences), qui devient « vitch » en graphie française des noms russes.