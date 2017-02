Benjamin Biolay à la PDA: la version peau de chagrin

C’est un réflexe du métier : avant un spectacle, on va fureter sur le site setlist.fm, histoire de comparer. Quelles chansons étaient au programme lors des récents spectacles de l’artiste ? Change-t-il drastiquement la liste de soir en soir, tel un Bruce Springsteen ? Est-ce immuable, prévisible ? Le coup d’oeil annonce la couleur. C’est ce que j’ai fait avant d’arriver au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dimanche soir : les listes consultées me donnaient très envie de voir le nouveau spectacle de Benjamin Biolay, la grande vedette française du festival Montréal en lumière. Pensez : à Toulouse en janvier, 28 titres ! Imaginez : à L’Ancienne Belgique, salle mythique de Bruxelles, le 23 février : 29 titres ! Mazette !

On n’allait pas se coucher tôt, mais dormir rassasiés. Et puis, à l’entrée de la salle, l’organisation du festival a fourni la liste des chansons de la soirée. Mais, mais, mais ? Je me suis essuyé les lunettes, tellement j’étais saisi. Seize titres au programme, en incluant l’instrumentale d’intro. Me livrant à un calcul savant, à l’aide de ma trigonométrie du secondaire, je suis arrivé à ce résultat : 16, c’est moins que 29. Et même 28. Quid ? Que penser ? Pourquoi cette version écourtée ?

Supposition numéro un : on a retranché la plupart des chansons du récent album Palermo Hollywood parce que pas assez familières, malgré la Victoire récemment glanée. Supposition numéro deux : il faut finir tôt à la PDA, sous peine de payer des heures supplémentaires aux employés très scrupuleusement syndiqués. Aucune de ces réponses ? Je n’ai pas trouvé de justification satisfaisante. J’ai simplement rongé mon frein.

Ce qu’on a eu (de beau)

Dommage, quand même. D’autant que la sono était épatante, qu’on entendait Benjamin Biolay chanter bien mieux que sur ses albums. Et que ses musiciens l’entouraient expertement. J’ai eu espoir, au début : il a donné la chanson-titre du nouvel album, pas prévue sur la liste des seize. Y avait-il maldonne ?

J’espérais. D’autant que c’était bigrement beau, Biolay au piano, élégant, la classe, tout particulièrement dans Ton héritage. Sa version de Jardin d’hiver, la bossa qu’il bossa sur mesure pour feu Henri Salvador, était une merveille, avec solo de trompinette par le Benjamin lui-même. Coolissime. Dans la Merco-Benz ? Imparable rock de garage néo-yéyé sulfureux à souhait. Suivait une sorte de disco estampillé fin 70’s, avec tout un tas de cordes plaquées au clavier : pas désagréable non plus. Ç’aurait pu être un tube pour Claude François, sur le même album qu’Alexandrie, Alexandra. Faut l’oser.

Ballade française, une des rescapées du nouvel album, ne manque pas de grâce, avec les fabuleuses notes bââââsses de la guitare électrique. Et c’est exquis dans la rime : « Sèche la pluie sous le vent chaud/Sous les caresses du sirocco/De tramontanes en alizés/Rendre les armes, dévalisé ». On aurait pris tout l’album, tiens. Ambiance calorifère. Tuyo, reprise de Rodrigo Amarante, est délicieusement chaloupée. La version de Mon amour, ma chérie (d’Amadou et Mariam) n’est pas mal non plus. L’ambiance est installée pour durer. Bête que la fin soit si proche. Voilà déjà La superbe, dernière chanson avant le rappel. Ça tue l’ambiance, un coït interrompu.

Encore deux titres (Les cerfs-volants, Pas sommeil) et puis au revoir Benjamin Biolay. Je me dis que si je n’avais pas su, pour les 29 titres à Bruxelles, je serais plus content. Les gens, d’ailleurs, se sont levés après La superbe, et à la fin du rappel. Contents. C’était quand même de haut niveau, ce qu’on a eu. S’en contenter ? Jamais de la vie. On a quand même été un peu floués, si je calcule bien.