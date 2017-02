La randonnée paisible de Ballaké Sissoko et Vincent Segal

Dimanche soir, pendant le spectacle de Ballaké Sissoko et de son complice Vincent Segal, on avait presque l’impression de participer à une messe dans la salle intime du Gesù, tellement l’atmosphère de recueillement et de paix s’imposait le plus naturellement du monde. Sissoko le griot du Mali avec sa kora et ses notes fluides ; Segal de France avec son violoncelle pluriel, se regardaient et s’écoutaient constamment, les deux étant dans un espace de dialogue qui leur permettait de passer dans l’univers de l’autre, de revenir, de prendre les solos, d’accompagner ou de faire la randonnée ensemble, parfois presque à l’unisson.

Le concert débute tout en douceur avec la kora. L’atmosphère qui s’en dégage est très sereine, même si le rythme est rapide. Ballaké Sissoko possède cette faculté de laisser respirer, d’attaquer avec une grappe de notes, avant de ralentir, puis d’exploser littéralement. Vincent Segal avait déjà dit de lui qu’en l’entendant, on a l’impression de voir un grand-père qui marche avec son fils et son petit-fils en faisant trois mouvements de tailles différentes. C’est tout à fait juste et le griot malien peut faire des conversations en solo en descendant aussi dans les notes les plus basses pendant qu’il joue autre chose dans les aiguës.

La pièce continue, Segal se sert de son violoncelle comme d’une guitare, sort l’archet, appuie dans les lenteurs. On est dans l’univers de la musique modale mandingue. Dans le titre suivant, la randonnée se poursuit vers le nord du pays, dans cette région beaucoup plus blues du désert. Le son du violoncelle devient métallique, puis parvient à déconstruire très subtilement la mélodie. On entend que les genres ne seront pas respectés dans leur caractère le plus classique et c’est très bien ainsi. On revient dans l’univers du début. C’est à la fois lyrique et joyeux, alors qu’on se livre à de superbes improvisations.

Puis, les deux parlent pour la première fois. Sissoko n’est pas un bavard, alors que son frère d’âme est assez rigolo. On reprend avec un tempo haletant plus hypnotique, avant de prendre une direction plus langoureuse, du moins pour un temps. Ici, la beauté des contrastes entre les notes profondes du violoncelle et celles plus célestes de la kora fait plonger dans un paysage musical qui devient féerique. Même si le duo interprète plusieurs pièces de leur album Musique de nuit, on a aussi l’impression de relaxer un dimanche matin, avant que la ville ne se réveille.

Dans ces ambiances tranquilles, on sent toutefois des moments plus haletants, presque galopants. On est proche de la cavalcade, d’autant que, vers la fin du concert, l’une des pièces fut composée pour supporter des joueurs de football. Mais on lorgne aussi la musique bretonne avec une gwerz, inspirée d’une forme de chant profond, mais que les deux comparses adoucissent. Ils s’écoutent encore : Segal est souvent attentif et penché ; Sissoko danse parfois sur sa chaise en jouant.

Arrive le rappel : Segal sort une ficelle qu’il fait glisser sur les cordes. La scène rappelle le Rom de Roumanie dans le film Latcho Drom. On est quitte pour une dernière belle surprise et l’impression que la randonnée fut très douce pendant cette messe laïque.