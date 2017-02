Urbain Desbois et Dimoné à L’Astral : sous le parapluie des mots

Se creuser la cervelle avec un pic et une pelle

Dehors, les hallebardes forment une sorte de grillage de pluie, devant l’échafaudage qui — de toute éternité, croirait-on — cache l’entrée de L’Astral aux festivaliers. On aperçoit des lisières de marquise : je distingue l’U et le r d’Urbain, pas le bain. Le Desbois est moins hachuré par les trombes, allez comprendre les caprices de ce ciel anormal de février. N’empêche qu’il faut savoir que ce samedi soir, c’est Urbain Desbois qui est en tête d’affiche dans la petite salle de la Maison du jazz.Encore faut-il savoir qui est Urbain Desbois : un formidable auteur-compositeur-interprète, as du jeu de mot absurde et du désespoir décalé, c’est moi qui vous le dis. Urbain qui s’est quand même fait rare sur disque et sur scène ces dernières années, vu qu’il en avait un peu marre de galérer dans la gadoue du fort décourageant métier de la chanson d’auteur. On se dit qu’avec ces clous qui tombent et crucifient tous les passants, il y a peu de chrétiens entrés par curiosité à L’Astral (comme cela arrive aux Francos, au Festival de jazz, quand il fait beau). Ce sont les purs et durs de la chanson la plus irréductible qui sont ici, et il ne sont pas légion.Mais ils sont vite récompensés. En première partie, complément de qualité, il y a Dimoné (Dominique Terrieu, au civil) : un autre auteur-compositeur au verbe leste, venu de France (Montpellier) pas seulement pour Montréal en lumière, mais pour une petite tournée des alentours. Il faut dire que le gaillard a établi ces dernières années une tête de pont à Granby (autour du vétéran concours) : il a même enregistré chez nous ses plus récentes chansons.Dimoné? Un poète rock à la fois valable et un peu emprunté, dans le sillon Bashung, CharlÉlie, Murat et compagnie. Avec des airs de l’acteur Michael Lonsdale vers 1972. «Faire connaissance et perdre connaissance», chante-t-il. «Ainsi font, font, font, les fondamentaux...» Ce ton-là. Un amateur de phonèmes qui se répondent et de sens uniques pris en sens inverse. «T’as vu, les lignes bougent / Avant c’était vert, maintenant c’est rouge...» Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pas mauvais, Dimoné, mais un peu ardu à suivre pendant que le parapluie sèche.Urbain, c’est quand même un autre niveau. Un cerveau fait pour manier les mots, mais jamais pour rien : à chaque chanson, il atteint la cible. Le refrain de Poème, la deuxième chanson de sa partie du spectacle, tirée de l’album La gravité me pèse, est une merveille de minimalisme poétique : «Ça ne me dit rien d’être un poète / j’aimerais mieux être un poème / et je veux que tu m’aimes / comme tu aimes les poèmes». Je voudrais écrire comme Urbain Desbois. Et jouer de la guitare comme lui : ses trouvailles d’allégeance rock'n’surf me sidèrent. Il est bien accompagné, en plus : Michel Dufour à la batterie, est un fortiche (un ancien des Jaguars, dans les années 1990), les autres aussi (leurs noms m’ont échappé : un grand type à la Fender Telecaster, une efficace bassiste à la Rickenbacker). Louki Mandallian, sa fille, harmonise tout naturellement.Enfin, on a l’occasion d’entendre Urbain et les siens jouer les chansons de son dernier album, dont le titre occupera ici une bonne ligne : I'm Just A Poor And Lonesome French Canadian Rockstar, Baby. Il en dit long, ce titre, et les chansons de l’album aussi. «Ce ne sera qu’une suite de chansons tristes, en plus il pleut», commente le chanteur-poète à lunettes et feutre mou. Suit une chanson marrante, comme de raison : «Je suis jaloux de Jean Leloup»! Qui ne l’est pas? Sa description est parfaite : «Jean Leloup / Personne lui va au genou / Il est sorti on ne sait pas d’où / Et c’est le champion pour faire des phrases trop longues, des qui n’existaient pas avant, et qu’il réussit quand même à insérer dans des mesures minuscules que même moi je sais pas comment il fait!» C’est tout aussi génialement tourné dans Ma muse, à propos de la difficulté d’écrire des paroles de chansons : «Ma muse gueule / Elle veut que je trouvaille / La veine qui palpite / Le diamant qui scintille / Armé de pic et pelle / Je me creuse la cervelle».Toutes les chansons de tous ses albums, depuis Ma maison travaille plus que moi, sont des petits miracles d’orfèvrerie sur des riffs de rock. Toutes épatantes sur scène, en plus : particulièrement Tout m’énerve, Discours à scrap. Autre exemple inénarrable autrement que par lui? Pompéi. C’est le titre. Sorte de ragtime. «Mon pays ce n’est pas Pompéi / C’est pas juste l’hiver que je m’en aperçois / Y a pas de volcan prêt à exploser / À tout moment / Sauf peut-être, et j’espère, / Celui qui est endormi au fond de toi». Pourquoi je le cite autant? Dans l’espoir fou que la prochaine fois, L’Astral soit plein, pluie pas pluie. Et qu’on s’arrache ses admirables disques. Rien de moins pour Urbain, champion méconnu de la chanson d’ici.