Les Hay Babies au Club Soda: la pleine liberté

Elles commencent par Tous les jours de la semaine, la dernière chanson du nouvel album, La quatrième dimension. La plus néo-hippie du répertoire, c’est Katrine Noël qui chante, mais ça pourrait être Chantal Renaud dans Plattsburgh Drive-In Blues, ou Mouffe avec Charlebois. Un blues-rock lancinant et magnifique, avec une guitare psychédélique et des choeurs immenses. Une histoire d’amoureuse qui rencontre son ex partout (à l’épicerie, chez IKEA), et qui est très malheureuse.

Ça donne le ton. Ce ne sont plus les Hay Babies du premier EP et de l’album Mon Homesick Heart. Elles n’ont jamais à ce point plongé dans leur trip de musique. Électrique. Libres de jouer toutes sortes d’instruments, lâchées lousse. Dans Johnny Boy, elles s’amusent à être un girl group du début des années 1960, le temps de décrire un fameux personnage de leur coin d’Acadie. Il faut voir Katrine empoigner une Gibson Flying V, grande et blonde, elle pourrait être la nièce éloignée de feu Johnny Winter : en tout cas, la guitare confère une attitude, elle est plus que jamais rock’n’roll. Julie Dubé, avec sa Rickenbacker 330, fait un peu penser à la Susanna Hoffs des Bangles. Vivianne Roy était déjà rock’n’roll, elle, même aux premières heures folk : quand elle n’est pas avec les Hay Babies, elle s’incarne en Laura Sauvage.

La joie de se réinventer

Tout ça pour dire qu’elles se sont réinventées tout en demeurant elles-mêmes, les Acadiennes. Elles s’abreuvent désormais à toutes sortes de sources et intègrent tout à leur manière, jusqu’à l’intro Byrds dans Motel 1755, chantée par Julie. Le trio se livre à une véritable chorégraphie pendant J’ai vendu mon char (qui a pris des airs de Ghost Riders In the Sky) : rien ne les arrête, elles s’amusent et nous amusent, c’est épatant de liberté, de joie de vivre. Ce n’est pas comme si elles étaient coincées aux entournures, avant : on mesure simplement la plus-value de ce spectacle sans frontières de genre, sans contraintes, avec tout plein de moments extatiques. Dont cette reprise, Do the Rocket, chantée par le gars de la première partie, Mike Trask : les filles s’offrent une chorégraphie d’Ikettes dans un show d’Ike et Tina Turner.

Les nouvelles versions des chansons de Mon Homesick Heart et du minialbum Folio, tout en gardant leur base country-folk, ont gagné en poigne, ainsi électrifiées. Néguac and Back, la splendide ballade Salsa Sea, même Tumbleweed ont quelque chose de San Francisco 1968 dans la manière, comme si on était au Fillmore West de Bill Graham au lieu du Club Soda ce vendredi soir de Montréal en lumière. On est littéralement transportés. Tout naturellement téléportés dans leur quatrième dimension. Le riche univers des Hay Babies. On y passerait beaucoup, beaucoup de temps : il reste encore sept ou huit titres au voyage. Je vais descendre du balcon et me rapprocher d’elles. C’est l’heure de l’immersion.