Tuer Siegfried pour faire éclore Berlin. Vraiment ?

Les Berliner Momente, qui occupent Walter Boudreau depuis trois décennies (ce fut à l’origine une commande de Radio-Canada pour la célébration du 750e anniversaire de la ville de Berlin, en 1987) sont au nombre de cinq. L’oeuvre dans sa globalité n’a pas encore été créée — seuls les divers volets l’ont été, séparément — et Boudreau vise désormais pour cela l’horizon 2019.

Notre histoire musicale

Le Québec a investi massivement dans cette oeuvre puisqu’en février 2016, Walter Boudreau s’est vu attribuer par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) une « bourse de carrière » de 60 000 $, pour « soutenir la démarche d’un artiste reconnu pour son apport exceptionnel à sa discipline ». On apprenait dans le communiqué du CALQ que « cette bourse permettra à Walter Boudreau de se consacrer à un vaste projet de réécriture et d’édition de partitions de son oeuvre Berliner Momente ». Selon la présidente-directrice du CALQ, Anne-Marie Jean : « Berliner Momente deviendra sans aucun doute un morceau important de notre histoire musicale ».

Je ne peux que m’incliner devant cette expertise et une vision d’une telle assurance, même si j’aurais surtout aimé croiser et recueillir les impressions à chaud de Mme Jean au concert qui ouvrait jeudi soir la huitième édition de Montréal/Nouvelles musiques (MNM), puisqu’il permettait d’entendre les Berliner Momente I et II.

Cette 8e édition de MNM, celle des 50 ans de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), se déploie sur le thème du « Retour vers le futur ». Dans ce cadre, les Berliner Momente, qui se disent ouvertement « teintés des couleurs de Wagner et de Haydn », s’imposaient.

Une demi-salle, la faute aux médias ?

Les 50 ans de la SMCQ et l’oeuvre majeure de son porte-étendard en ouverture d’un festival avaient réuni à la salle Pollack un peu plus de la moitié des spectateurs habituels des concerts de l’Orchestre symphonique de McGill. Pour expliquer cette désaffection, c’est-à-dire une réaction de défiance plutôt que de curiosité de la part du public, Walter Boudreau a développé depuis plusieurs années un leitmotiv qu’il sert de manière récurrente, par exemple à Philippe Papineau dans Le Devoir du 16 décembre 2016 : « Le public est toujours très réceptif à la nouveauté si elle leur est bien présentée. Là où est le problème, c’est les passeurs, c’est les médias. Les Américains disent : « if you don’t use it, you lose it ». Alors si à la longue on habitue les gens à vivre dans une espèce d’état d’hébétude chronique, ils vont être là avec un petit filet de bave qui coule et vont vouloir entendre toujours la même chose. »

Mais bien sûr, c’est la faute aux médias ! Sauf que pour ce concert, pour cet anniversaire, pour cet événement, il y en a eu plein, des médias, pour annoncer la chose… Mais pas plus de monde. Contrairement à Boudreau, je ne vois pas dans les faits que « le public est toujours très réceptif à la nouveauté si elle leur est bien présentée ». Je constate qu’il peut se laisser attirer lors de certains concerts gratuits de la SMCQ ou — cas d’exception aussi notable que brillant — quand l’Opéra de Montréal appose son sceau sur un choix artistique contemporain. Alors, peut-on tenter une explication autre ? Du genre « chat échaudé craint l’eau froide », par exemple ? Les chats sont pleins de bon sens.

Un style identifiable

Berliner Momente I (16 minutes) et II (18 minutes) ont assurément un atout : on y reconnaît immanquablement le style de Walter Boudreau. Notre Islandais d’honneur (rapport au côté éruptif de sa musique) donne à nouveau dans le touffu, le tonitruant, le foisonnant, parfois difficile à décrypter. Sur fond de sauvagerie percussive, les Berliner Momente sont un vaste travail de collage et de déconstruction. Dans le genre, je garde une préférence prononcée pour l’art de Luciano Berio.

Ce qui me fait un peu tiquer dans le cas présent, c’est la sempiternelle récurrence de la Mort de Siegfried du Crépuscule des dieux de Wagner dans le processus. Ce pauvre bougre doit-il vraiment se faire ainsi étriper à répétition pour que Berlin naisse de ses miasmes ? Pour le chapitre « Guerre froide » (Berliner Momente II), pourquoi pas, mais pour les 750 ans d’histoire, on aurait pu espérer plus chamarré et varié.

Là où le fait de faire tourner en boucle Wagner me fait sourciller, c’est que s’il existe une ville emblématique en Allemagne qui fut longtemps réfractaire ou sourcilleuse à l’égard de Wagner, c’est Berlin. Wagner y fut rejeté alors qu’il était acclamé ailleurs. Si mes souvenir sont bons, la capitale avait même refusé à Wagner son offre de composer une musique funèbre en l’honneur des morts de la Guerre de 1870-71 !

C’est sans doute cette « hyperassociation » Wagner-Berlin, épuisée jusqu’à la corde, qui m’a dérangé dans le concept de Berliner Momente. Quant à la musique, elle est si intense et implacable que je me demande où va nous mener après réécriture un cycle complet d’une heure et vingt minutes. Il y a un moment où, physiquement, le décibelmètre du corps humain sature.

Un excellent Bartók

Après la pause, Alexis Hauser a dirigé les héroïques jeunes musiciens dans un excellent Concerto pour orchestre de Bartók, avec un côté populaire dans l’ivresse du Finale, un parfait esprit du Jeu de couples, avec de brillantes trompettes et des trombones qui ne ralentissaient pas, et des idées un peu partout pour faire saillir des voix plus qu’à l’habitude (harpes à m. 438 de I, flûtes à m. 44 de l’Élégie).

Un magnifique travail, une fois de plus, de cet excellent musicien qu’est Alexis Hauser.