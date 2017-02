Thus Owls/Matt Holubowski: musiques dans la pénombre

Il est un peu étrange de les retrouver en première partie de quelqu’un d’autre, dans leur Montréal d’adoption ; le couple d’origine suédoise qui est le coeur du groupe Thus Owls, Erika Angell et Simon Angell, a déjà plusieurs albums et pas mal de kilométrage au compteur. Thus Owls tourne mondialement depuis… sept, huit ans ? Au moins. C’est dire l’exponentielle progression d’un Matt Holubowski, littéralement propulsé en tête d’affiche de ce premier soir du festival Montréal en lumière. Un engouement en deux temps : il y a eu La Voix, et puis l’album Solitudes, plébiscité. Le spectacle de ce jeudi au Club Soda est présenté à guichet fermé : pour une toute première rentrée montréalaise, ce n’est pas rien.

Thus Owls sait faire, on ne l’ignorait pas, mais c’est tellement patent d’entrée de jeu. Quand la voix d’Erika s’élève, quand la guitare de Simon s’envole, on se dit qu’on va vivre la moitié d’un doublé de haut niveau, plutôt qu’une entrée en matière, au-delà du réchauffement de salle requis. Toutes leurs chansons, surtout celles de l’album Turning Rocks, gagnent en ampleur et en envergure, sur scène. Leur version de la sulfureuse Wicked Game de Chris Isaak est une déchirure dans la pénombre (il n’y a pas beaucoup d’éclairage, c’est voulu, j’y reviendrai), la chanteuse va chercher des notes qui, avant elle, étaient la chasse gardée d’une Kate Bush. Seule la brièveté de leur passage rappelle qu’il s’agit quand même d’un complément de programme.

L’écouter d’abord

Simon Angell est de retour avec l’équipe de musiciens de Matt Holubowski : échange de bons procédés. Matt a chanté avec Thus Owls dans leur portion, puis avec Marianne Houle, par ailleurs violoncelliste. Le gaillard est bien entouré : il y a Stéphane Bergeron — de Karkwa — à la batterie, Marc-André Landry à la basse, en plus de Marianne et Simon.

C’est encore moins éclairé pour Matt et les siens. Ça commence à se savoir : Matt Holubowski veut surtout qu’on l’entende. Le voir ? Si on y tient, en plissant les yeux. Il démarre avec la première chanson de Solitudes, The Warden and The Hangman. Complexes entrelacs violoncelle-guitare acoustique. Plein de mots qui se bousculent : fallait lire les paroles dans le livret avant de venir, comprends-je. Exhale/Inhale est plus facile d’accès, peut-être parce qu’il y a une sorte de refrain : « Inhale my love », répète Matt. Le crescendo est vraiment prenant : on l’entend, la tournée qui a mené à cette rentrée. Jeu serré.

C’est un peu déconcertant, cette pénombre (surtout à Montréal en lumière !). On comprend l’artiste, mais un spectacle est un spectacle, et il s’agit aussi d’assumer physiquement sa présence. Matt, fort mobile, très emporté par le flot de ses mots, mérite le coup d’oeil et ne pourra pas toujours échapper à la lumière. La partie de cache-cache ne durera qu’un temps. Même si, dans les chansons plus délicates (particulièrement les deux seules écrites en français, La mer/Mon père et L’imposteur), la pénombre crée quelque chose comme une ambiance de recueillement.

Spectacle néanmoins plus que réussi, considérant qu’à trois-quatre morceaux près (dont la toute nouvelle Dawn, She Woke Me, chantée avec Erika Angell), il n’y a que les chansons de Solitudes pour tout répertoire. Les arrangements ont du volume, modulent à souhait : sur l’album, c’est plus égal, les chansons se fondent les unes dans les autres. Il y a en effet beaucoup plus à entendre au Club Soda. De partout sur scène. Dans les séquences instrumentales de La mer/Mon père, Simon Angell est une sorte de magicien de la note soutenue, et Matt lui laisse l’espace qu’il faut. Et reprend la place ensuite, seul sur scène avec son acoustique. Et sa voix haut perchée : non seulement il chante dans la stratosphère, mais quand il passe en falsetto, il échappe carrément à la gravité. C’est sans doute la plus grande qualité de cette pénombre : on peut imaginer que le chanteur nous surplombe. En apesanteur.