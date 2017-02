Drunk, Thundercat

La première chose qui nous vient en tête en écoutant ce troisième album du bassiste et chanteur californien Thundercat est l’album Sheik Yerbouti (1979) de Frank Zappa : l’expression du talent d’un virtuose et compositeur inspiré… et de son sens de l’humour juvénile, parfois vulgaire. Enregistré en petit comité sous la supervision du réalisateur Flying Lotus — qui s’efface judicieusement derrière la flamboyante personnalité musicale de son ami —, Drunk s’avère être l’album le plus cohérent et divertissant du musicien apôtre du jazz-funk fusion et du r’n’b mielleux, comme en témoigne son affection pour Kenny Loggins et Michael McDonald, invités sur la ballade Show You the Way. Bassiste épatant secondé par un claviériste jazz (Dennis Hamm) tout aussi habile, il chante l’amour à son chat (A Fan’s Mail), les extraterrestres (Jameel’s Space Ride) ou les méandres de notre existence (Drunk) sur des breakbeats évoquant son héritage hip-hop. Sur Walk on By, Kendrick Lamar vient insuffler tendresse et intelligence à cet album coloré et rigolo servant à nous faire oublier nos soucis.

Thundercat - Them Changes

Extrait