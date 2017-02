Firesale, Timid the Brave

On pourrait dire de Timid, the Brave, nom de scène du musicien Tim Selles depuis la séparation de son groupe Bruekke, qu’il incarne le folk canadien des sommets. C’est son atmosphère : omniprésence douce de pedal steel, guitare en accords simples, violon furtif, voix pleine en orbite des mélodies. Firesale est en cela assez différent de son EP Timid the Brave (2012), dont la finition brute le donnait plus inspiré, plus habité par ce qui se fomente à l’intérieur, quand la vie n’est pas un fleuve tranquille. Appelons cela l’audace, l’effet d’urgence de dire, ou peut-être seulement un choix. Mis à part le rythme engageant de la country I Am, ce premier album garde la même tonalité majeure teintée, luttes intérieures obligent, par une mélancolie encore irrésolue. Il est question de départs (Time to Go), du deuil de sa grand-mère (Alice), d’un rapport métaphorique à la nature (Tallest Trees). C’est doux. Mais devant cette beauté consensuelle, soyons exigeants et disons : le feu couve encore.

