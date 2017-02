Landing, BEYRIES

Dès l’ouverture de Landing, un jeu entre aigus cristallins et graves tempétueux place les cartes — et quelles cartes. Amélie Beyries, musicienne autodidacte, a traversé un cancer du sein il y a quelques années, une dure bataille qui l’a ramenée au piano de son enfance. Ce premier album est la métaphore d’un poids dont elle se libère, gracieusement, puissamment aussi, dans une exploration de styles extrêmement libre et sentie. Il y a guitares, violon, synthés, mais surtout ce piano comme défouloir, dans le sens expressif du terme. Sur les téméraires Alone et The Pursuit of Happiness, BEYRIES lâche des mots comme elle lancerait des flèches. Étonnant d’entendre sa voix nuageuse passer ainsi du country à la pop, du folk acoustique (J’aurai cent ans, avec Louis-Jean Cormier) à l’ambient, même. Parfois l’instrumentation s’alourdit, on craint de se perdre — mais un calme revient. C’est sa force première, jouer ainsi de nuances et de souffles contraires. Voilà un début qui a de l’horizon.

