Antonín Dvorák, Istvan Kertész

La mort par noyade à 43 ans d’Istvan Kertész en 1973 est — avec les disparitions de Guido Cantelli, à 36 ans, et Ferenc Fricsay, à 48 ans — l’une des grandes tragédies de l’histoire de la direction d’orchestre. Decca publie ici un monument : un somptueux album renfermant, dans leurs pochettes originales, les disques Dvorák qui ont été rematricés en 24/96 à partir des bandes mères. Le son perd en dureté et gagne en respiration. En prime, tout le contenu audio est aussi logé sur un seul Blu-ray. Réécoutes et comparaisons approfondies confirment que les symphonies de Dvorák ont connu deux grandes intégrales : Rowicki-Philharmonique de Londres (1965-1971) et Kertesz-Symphonique de Londres (1963-1966). Le premier est irrésistiblement abrupt et sanguin, le second gorgé de sève, avec un sens plus aigu d’une respiration spécifique. Il y a près de 50 ans tout, ou presque, était dit.

Istvan Kertesz dirige le mouvement lent de la 7e Symphonie de Dvorak

Extrait