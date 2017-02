Dynastie, Jean Rondeau

Le claveciniste Jean Rondeau sera l’invité des Violons du Roy dans la semaine du 6 mars. Lors de sa première rencontre avec Bernard Labadie, il jouera le Concerto en ré mineur de CPE Bach qui clôt ce nouveau disque. Jean Rondeau, 25 ans, est, toutes disciplines confondues, l’une des principales apparitions du monde musical de la décennie, artiste fascinant dont on a l’impression qu’il réinvente la musique, mais sans l’accaparer ou la pervertir. Il le prouve à nouveau dans son troisième album comprenant les Concertos BWV 1052 et 1056 de Jean-Sébastien Bach, aux côtés d’oeuvres de ses fils. Comme dans Imagine et Vertigo, Rondeau maîtrise l’art de la dramaturgie du programme. Ici, il partage certes la scène, mais tout sonne comme si sept musiciens amis s’étaient retirés du monde pendant des semaines pour parvenir à une communion absolue. CD précieux d’un grand musicien.

Jean Rondeau joue le Concerto BWV 1052 de Bach

Extrait