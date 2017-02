Prisoner, Ryan Adams

Chacun sa façon de vivre une rupture. D’ordinaire, un songwriter s’empresse de souffrir à travers les chansons, profitant presque de la plaie béante pour faire un Roy Orbison de lui-même. Catharsis oblige ! Ryan Adams, lui, a d’abord fui, déroutant tout le monde avec son album 1989, reprenant intégralement l’album du même nom par Taylor Swift (à sa manière roots’n’rock). C’est seulement maintenant, deux ans plus tard, qu’il accuse le coup. Do You Still Love Me ? demande-t-il en intro du bien-nommé Prisoner : pas moyen de s’échapper, comprend-on. Le délai change quand même la perspective. Douleur moins brute, on en est à l’étape des regrets : ressassement du jour fatidique (Doomsday, avec harmonica lancinant), évaluation des dommages (insomnie dans Shiver and Shake, obsession dans Haunted House, solitude et renoncement dans la ballade folk To Be Without You). La musique est intense mais pas triste : les refrains ont l’élan du présent. La vie, en effet, continue.

Ryan Adams - To Be Without You

Extrait