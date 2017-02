L’un de nous, Albin de la Simone

Qu’est-ce que j’aime le plus : les chansons si finement écrites et si délicatement arrangées ou le récit extraordinaire de leur création et des étapes de l’enregistrement (dans le livret) ? Remarquez, les admirables chansons d’Albin peuvent accompagner la lecture de l’admirable mise en contexte d’Albin. Résumons : deux jours dans l’ancien studio Vogue pour l’ossature piano-voix, puis l’habillage, tout autour, juste ce qu’il faut — ici une scie, là des cordes, puis des percussions étranges (notamment, une balle de ping pong sur une casserole…) et de la harpe. Beaucoup de musiciennes. Beaucoup de voix de femmes, dont celle de Vanessa Paradis. Photo de pochette de Sophie Calle. Et, pour ainsi dire, seulement des chansons d’amour, petits récits tantôt linéaires, tantôt impressionnistes : « En position du lotus, une chorale à trois cuisses chante l’amour de l’anus à coulisse », dit la chanson-titre… Pour toutes ces raisons, ce cinquième album est absolument exquis.

Albin de la Simone - Pourquoi on pleure

Extrait