Isis Giraldo est pianiste, adepte du chant choral et de l’éclatement des genres. Sa poésie est interprétée principalement en espagnol, mais aussi un peu en anglais, puisque de Bogotá, elle est passée par la filière torontoise avant de s’installer à Montréal. C’est un diamant de l’underground qui brille dans ses aventures très singulières et cette fois-ci, elle offre un mélange de chant choral avec clavier et beats électros. Dès le début, les voix rythmiques se fondent dans la douceur d’une mélodie ou l’inverse. On entend la sensibilité féminine et le chant d’amour livré en douceur, mais le rythme peut devenir rebondissant et très rapide. On expire, inspire, à la manière des chants de gorge, on jazze, on latinise la cadence, on hachure, on donne dans la musique contemporaine, on crée des solos, on harmonise à plusieurs étages. Il s’y produit un effet très enchanteur pour ce monde urbain malgré tout.

Chiquita Magic ★★★★ Isis Giraldo {aka.chiquita}, Indépendant