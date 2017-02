David Bowie «superstar» aux Brit Awards

Un an après sa mort, David Bowie a remporté à titre posthume les récompenses d’artiste et d’album britanniques de l’année mercredi soir à Londres lors des 37es Brit Awards.

C’est la troisième fois, après 1984 et 2014, que l’icône de la pop, décédée le 10 janvier 2016 à l’âge de 69 ans, est élu meilleur artiste, et ce moment a été célébré avec émotion.

« Si David Bowie avait pu être ici ce soir, il ne serait probablement pas venu », a plaisanté l’acteur américain Michael C. Hall (Dexter), qui joue dans la comédie musicale Lazarus, composée par Bowie, et qui est venu chercher le trophée sur scène.

Bowie a ensuite doublé la mise dans la catégorie reine de l’album de l’année, avec Blackstar, sorti deux jours avant sa mort.

Là, c’est son propre fils, le réalisateur Duncan Jones, qui a reçu la récompense des mains de Noel Gallagher, du groupe Oasis, qui a lancé The King en tendant son micro vers le ciel.

« Il a toujours soutenu les gens un peu bizarres, un peu différents. Ce trophée est pour tous les dingos et les gens qui font les fous », a dit Duncan Jones.

Blackstar, album testament, n’avait même pas été présélectionné aux Grammy Awards il y a dix jours à Los Angeles, où Bowie a tout de même remporté cinq autres récompenses.

Dans les autres catégories, Emeli Sande a remporté sa deuxième récompense de meilleure artiste britannique, après 2013.

The 1975 a été désigné meilleur groupe britannique par le jury, et Radiohead est donc reparti une nouvelle fois bredouille.

« C’est irréel, on forme un groupe depuis qu’on a 13 ans et ce genre de choses n’arrive généralement jamais », a commenté le chanteur, Matty Healy.

Le chanteur de blues et hip-hop Rag’N’Bone Man a créé la surprise en remportant la récompense de révélation britannique de l’année, au nez et à la barbe notamment du rappeur Skepta.

Celui-ci avait également été en nomination dans la catégorie de meilleur artiste masculin. Mais il a seulement foulé la scène pour interpréter son succès vitaminé Shutdown.

Drake devant Cohen

Sur les réseaux sociaux, certains y ont aussitôt vu une nouvelle preuve des supposés préjugés raciaux de la cérémonie.

Les « Brits » avaient été très critiqués en 2016 pour leur manque d’audace et leur sélection « trop blanche » en l’absence d’artistes représentant les musiques urbaines et la diversité ethnique du pays.

En près de 40 ans, seuls trois artistes noirs ont gagné la récompense de meilleur artiste britannique masculin, le dernier étant Dizzee Rascal, en 2010.

Les organisateurs ont voulu rectifier le tir cette année en sélectionnant notamment quatre artistes de couleur aux côtés de David Bowie, resté inaccessible.

Les récompenses internationales ont été distribuées au pas de charge, sans discours ni remerciements.

Le rappeur canadien Drake a gagné le prix du meilleur artiste international, devançant notamment son compatriote Leonard Cohen, en nomination comme Bowie à titre posthume.

Chez les femmes, Beyoncé a pris sa revanche sur les Grammy en étant préférée à sa soeur Solange, à Rihanna, à Sia et à la Française Christine and the Queens.

Les « Brits » ont par ailleurs rendu hommage, à travers un montage vidéo, à plusieurs grands disparus de 2016, dont Prince, Leonard Cohen, le groupe Viola Beach et George Michael.

« Le ciel s’est écroulé » lorsque George Michael est mort, a déclaré Andrew Ridgeley, venu saluer sur scène la mémoire de son ancien compère du groupe Wham ! en compagnie du duo pop du siècle dernier, Pepsie et Shirlie.