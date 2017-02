Mort du doyen des chefs d’orchestre

Photo: Associated Press / Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

Le chef et compositeur polonais Stanislaw Skrowaczewski est mort, mardi, à l’âge de 93 ans à Minneapolis, la ville dont il marqua de son empreinte la vie musicale, au-delà de son mandat de 20 ans (1960-1980) à la tête de l’orchestre symphonique. Skrowaczewski, qui avait aussi été le prédécesseur (1982-1993) de Kent Nagano à Manchester, a dirigé jusqu’à la fin de sa vie et était reconnu comme l’un des plus grands spécialistes de la musique d’Anton Bruckner , dont il laisse une intégrale discographique chez Oehms Classics. Après la disparition de Georges Prêtre et de Stanislaw Skrowaczewski, Herbert Blomstedt, qui fêtera ses 90 ans en juillet, est désormais le doyen des grands chefs en activité.