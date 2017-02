Le quatuor magique des Violons du Roy

Les Violons du Roy rendront publique, ce jeudi à Québec, leur prochaine saison musicale, la dernière avant la prise de fonction du nouveau directeur musical désigné, Jonathan Cohen.

Bernard Labadie pour de grandes oeuvres chorales, Jonathan Cohen dirigeant Bach, Mozart et Haydn, Jean-Christophe Spinosi ouvrant la saison avec Marie-Nicole Lemieux, et Leonardo García Alarcón pour un programme de Haendel à Stravinski forment le carré d’as des musiciens cimentant une luxueuse saison de transition des Violons du Roy.

En entrevue avec Le Devoir, Jonathan Cohen salue le « remarquable travail de l’équipe artistique et des musiciens » dans la détermination des artistes invités. Même si sa « vraie » première saison sera 2018-2019, le nouveau directeur musical des Violons du Roy est « pleinement solidaire » du programme présenté.

Discussions en cours

Jonathan Cohen se réjouit notamment de faire venir au Québec son ami pianofortiste Kristian Bezuidenhout pour les Concertosnos 14 et 18 de Mozart et de nous faire découvrir par la même occasion le compositeur danois Christoph Ernst Friedrich Weyse.

Pour le reste des questions, soit « Combien le directeur musical se réservera-t-il de concerts à la Maison symphonique de Montréal ? », « Cohen dirigera-t-il aussi la Chapelle de Québec ? », « Quels sont les projets discographiques ? », les réponses restent invariablement : « Nous discutons de ces sujets ; il y a beaucoup de choses à décider. » On retire de l’échange avec le directeur musical désigné que Les Violons du Roy travaillent sur une tournée asiatique à horizon 2018-2019, que Jonathan Cohen aimerait aussi diriger des oeuvres chorales et que des pourparlers sont en cours pour des projets discographiques qui concernent une maison de disques autre que les trois actuelles (Erato, Hyperion, Atma).

La saison ouvrira le 28 septembre à Québec et le 30 à Montréal, avec un feu d’artifice unissant Marie-Nicole Lemieux et le très exubérant Jean-Christophe Spinosi dans Rossini — un incontournable rendez-vous. Bernard Labadie dirigera notamment en décembre quatre cantates de Bach et, entre le 28 février et le 3 mars, la Heiligmesse de Haydn. Dernier concert à la Maison symphonique de Montréal : la venue, sous la direction de Mathieu Lussier, de la trompettiste française de 17 ans Lucienne Renaudin Vary, révélation classique des Victoires de la musique.

Quant à Leonardo García Alarcón, le rendez-vous est fixé aux 15 et 16 février 2018 avec un programme un peu fou associant Haendel, Bach, Bloch, Stravinski et Barber !

La programmation complète sera publiée, plus tard ce jeudi, sur le site des Violons du Roy.