Arion: on peut passer son tour

Arion nous avait positivement surpris lors de ses deux derniers concerts, mettant en vedette le clarinettiste Lorenzo Coppola puis le flûtiste à bec Vincent Lauzer. Le bilan de ce programme-ci, qui sera proposé trois fois entre vendredi et dimanche, est très mitigé.

Le violoniste Rodolfo Richter, actif à Londres, avait, du moins il y a quelques années, très belle réputation. Ne l’ayant entendu « en vrai » à l’époque, je ne sais pas si le jeu constellé de scories auquel nous avons eu droit jeudi soir est désormais son lot ordinaire. En tout cas, en matière de plaisir musical, il n’y a rien à tirer de sa venue.

Les concerts du jeudi sont des formules d’une heure sans pause. Les spectateurs des trois représentations subséquentes auront droit, en plus, au Tombeau de monsieur Lully de Jean-Féry Rebel et à un concerto pour flûte supplémentaire de Telemann.

Les artistes se sont dédouanés de la présence de Telemann à un concert français en disant que le compositeur avait vécu huit mois à Paris et qu’il y avait assimilé un style galant. Dans la formule d’une heure, ce n’est pas tant le prétexte que la proéminence de cet interminable Concerto pour flûte, violon et violoncelle qui dérangeait, d’autant plus que la chose était jouée avec les (limités) moyens du bord : le soliste invité et ses failles et une violoncelliste de l’ensemble qui n’est pas née pour s’exposer en solo. Claire Guimond se démarquait donc nettement, pour qui n’est pas encore lassé de l’omnipotence de la flûte et de la flûte à bec dans les programmes baroques d’ici.

Quant à la Suite de Platée, le choix est très incomplet. Sans prévenir, Arion ne nous en présente que des extraits (à peine plus d’un tiers). Même des morceaux majeurs et très caractéristiques, comme le Menuet dans le goût de vielle, ont été supprimés. Heureusement, l’esprit de l’interprétation est juste et quelques nuances ont été bien soupesées.

Mais le niveau général de ce concert d’Arion est celui, fort moyen, que nous avions regretté à plusieurs reprises ces dernières années.