Charlotte Cardin et Matt Holubowski ont trouvé leurs voix

Charlotte Cardin et Matt Holubowski n’ont pas la même approche. Elle propose une pop électronique lente traversée de jazz, de rap et de soul, lui un folk moderne aux influences de Bon Iver et Patrick Watson.

Ils ont profité du tremplin bien tendu de l’émission La Voix. Mais Charlotte Cardin et Matt Holubowski s’en sont affranchis en mettant de l’avant leurs voix particulières sur des musiques loin de la pop consensuelle.

Evidemment qu’il faut parler de La Voix à Charlotte Cardin et Matt Holubowski. Pendant la séance photo, les regards surpris des collègues du Devoir étaient déjà révélateurs de ce que la populaire émission a fait pour ces deux artistes : les mettre sur la « map », et pas à peu près.

Vrai que les Cardin et Holubowski, respectivement finalistes en 2013 et 2015, ont bien voulu jouer le jeu, même si on sent chez eux le désir de se détacher de ce passif qui les colle au passé. Sentiment divisé entre se sentir redevable et s’émanciper.

« En ce moment, presque toutes les grandes plateformes qu’on peut utiliser sont controversées, lance Charlotte Cardin, assise dans un sofa jaune moutarde. Mais si tu sais bien te “ servir ” de ces plateformes-là, tu peux être gagnant. Ça ne suffit plus de jouer dans les bars pendant dix ans, tu ne peux pas vivre de ça. Un moment donné, il faut faire quelque chose qui va te permettre de te faire voir par le plus de gens possible. »

À ses côtés, le savamment décoiffé Matt Holubowski, qui s’est inscrit au concours un peu à la rigolade, opine du bonnet. « On aime voir les artistes souffrir, parce que c’est là qu’ils créent leurs plus belles choses. Mais c’est pas le fun souffrir ! » Charlotte rigole. « On veut souper le soir, idéalement ! »

Va pour le tremplin, tout en gardant le plus possible ses valeurs, précisent les deux musiciens.

Cette voix que j’ai

Charlotte Cardin et Matt Holubowski n’ont pas la même approche musicale. Elle a lancé un EP numérique intitulé Big Boy, fait d’une musique pop électronique lente, traversée de jazz, de rap et de soul. Lui a déjà deux disques — dont le plus récent s’appelle Solitudes et a trouvé plus de 20 000 fois preneurs —, et plonge dans un folk moderne, aux fortes influences de Bon Iver et Patrick Watson.

« Ce qu’on fait, Charlotte et moi, c’est assez différent. Notre point en commun, c’est peut-être les voix particulières », surtout chantées en anglais. Cardin a un timbre riche, mordant et feutré, un peu d’une autre époque. Holubowski articule peu et s’amuse avec des notes haut perchées. « Ça sort du créneau qu’on entend habituellement », selon celui qui est hébergé par l’étiquette Audiogram.

Depuis le sofa, Cardin lève le doigt, un tout petit peu dérangée par cette insistance sur le chant. « C’est important de miser sur le fait qu’on a des voix différentes, mais aussi sur le fait qu’on écrit nos textes, et que l’on compose notre musique. C’est trois choses qu’on doit balancer, je ne me considère pas plus interprète qu’auteure-compositrice, ou vice et versa. »

Au-delà de l’image

Holubowski grouille soudainement sur son siège. Le guitariste est visiblement emballé par l’écriture, et les paroles de ses chansons le démontrent bien. Le vocabulaire est riche, les sujets fouillés. Solitudes aborde d’ailleurs son identité trouble ; celle d’un anglophone dans un monde francophone.

« Oui je suis un interprète, mais ce que j’ai toujours voulu être, c’est auteur-compositeur-interprète. Malgré le parcours qui nous a fait connaître, qui est un parcours d’interprétation, je trouve qu’un auteur-compositeur a plus la possibilité de faire découler sa personnalité, ses idées, sa vie dans ses chansons. »

Les deux musiciens veulent être plus qu’une vitrine, qu’une image, eux qui y ont goûté dans les dernières années en se retrouvant dans les magazines et les blogues assoiffés de vedettes. Avant sa carrière musicale, Cardin a même été mannequin pendant plusieurs années.

« Quand je faisais du mannequinat, c’était juste une image, c’était pas mon intellect qui était important, raconte-t-elle. Depuis que je fais de la musique à temps plein, quand il y a des photos de presse, j’ai envie que ce soit le plus simple possible, je me maquille pas vraiment dans la vie, je me coiffe pas full, dans mes spectacles, je suis en t-shirt et en jeans. J’ai le goût que ça soit moi, et pas un personnage. »

Holubowski, lui, vit plutôt mal cette présence physique dans l’oeil du public. Il a horreur des séances photo, ne regarde jamais ses prestations à la télé. « Pour moi, pour l’artiste que je veux être, c’est plus important que les gens écoutent ce que j’ai à dire qu’ils me voient la face. » En spectacle, il est très peu éclairé, jouant pratiquement dans le noir.

La suite

Pour Montréal en lumière, Charlotte Cardin et Matt Holubowski monteront tous deux sur scène dans un Club Soda complet, elle le 9 mars, et lui le 23 février. Mais les deux sont en tournée québécoise dans les prochains mois, et de grandes salles les attendent encore cet été.

Les derniers mois ont été prolifiques pour Holubowski, qui a vu poindre plusieurs nouveaux titres, même s’il est encore dans le cycle de l’album Solitudes. Cardin, elle, lancera son premier album complet au cours de l’année, un disque fort attendu qui sera encore plutôt en anglais, selon ses dires.

« J’écris comme j’écris, je n’ai pas le goût de me censurer, j’essaie de ne pas me limiter, dit la musicienne. Déjà qu’il y a de la pression de toutes parts pour qu’on écrive d’une certaine façon, une chanson très upbeat, qui pourrait jouer à la radio… On a déjà des contraintes invisibles, je pense qu’il ne faut pas en mettre plus. »

L’anglais leur permettra-t-il de traverser les frontières ? Peut-être, et tant mieux, mais les deux sont unanimes : c’est d’abord au Québec qu’il faut s’ancrer. Holubowski avoue avoir un modèle étonnant, celui de Céline Dion. « Elle a bâti son empire au Québec avant de sortir. Si tu n’as pas un public super bien fondé, quand tu reviens, ils ne sont plus là ! Tu les as trahis. »

Charlotte Cardin renchérit. « Oui, mais un n’empêche pas l’autre. Tu peux aller ailleurs et ne pas être moins fidèle au Québec. Je pense que les gens ici sont si loyaux qu’ils sont fiers de toi quand tu vas ailleurs. »

Comme quoi au-delà de La Voix, il n’y a pas qu’une seule voie à suivre.

Charlotte Cardin sur… Son chant : « Ça fait vraiment longtemps que je chante, depuis que je suis petite en fait. Mais je ne chantais pas comme ça avant, tous les musiciens développent un style, tu t’appropries quelque chose qui devient tien. »



Sa signature sonore : « Je dis que c’est de la pop, influencée par des sons électro, jazz. J’écoute plein de choses différentes, mon style provient de mille influences que j’ai combinées. J’entends plein de styles, mais c’est de la pop, juste pas de la “ top-40 ”. »



L’état mouvant de l’industrie musicale : « C’est niaiseux de te lancer là-dedans si ton but c’est d’être fucking riche. Mais je pense que c’est jamais niaiseux de se lancer dans quelque chose qui te passionne. Et on vit une renaissance, on vit plein de premières. Toute cette ère de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes, c’est vraiment cool. Si on utilise bien ces plateformes, ça peut être super utile pour les artistes. »



Son rapport à la langue : « Je réfléchis en anglais, mais je compte en français. J’ai travaillé dans des restos longtemps, tout le personnel est anglophone, et je comptais ma caisse en français : “ un, deux, trois, quatre, cinq ”. Ma logique est francophone, mais ma créativité est anglophone ! »



L’influence du groupe Bon Iver : « C’est une énorme influence, surtout la transition que Dustin Vernon a faite à travers ses trois disques. Avec son dernier album, on dirait qu’il est finalement arrivé à faire de façon commerciale ce qu’il a toujours voulu faire depuis 15 ans. »



Le métier de musicien : « Présentement, ma vie est planifiée jusqu’en novembre et je capote. C’est ironique que la vie de musicien, c’est la vie la plus structurée que j’ai jamais eue de toute ma vie ! J’ai jamais eu autant de routine que présentement, c’est déconcertant. »