Saturday Night, Tim Darcy

Ought a la cote depuis la parution de son premier album en 2014, suivi des jubilatoires concerts qui ont fait sa réputation d’être l’un des plus excitants groupes rock de la scène montréalaise. C’est donc avec intérêt que nous attendions Saturday Night, l’album solo du chanteur et guitariste Tim Darcy, dont le premier mérite est de nous faire découvrir un univers chansonnier très éloigné du post-punk façon Talking Heads de son groupe. Darcy incarne parfaitement le caractère plus personnel de ses compositions en jouant avec le son de sa voix, claire et affirmée avec Ought, ici maculée sous les effets de studio et les distorsions des guitares. L’ensemble paraît grossièrement assemblé, alors qu’il nous amène sans crier gare d’un folk rythmé à un rock grugé par le fuzz, toujours poussé par des refrains enchanteurs. La véritable surprise réside dans cette totale liberté dans la forme, alors qu’au détour d’une chanson comme Saturday Night, Darcy et ses collègues se lancent dans une expérimentation rock à archet évoquant les expérimentations du Velvet Underground.

Tim Darcy - Joan Pt 1, 2

Extrait