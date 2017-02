Three Worlds: Music From Woolf Works, Max Richter

Un an et demi après Sleep, oeuvre de huit heures sur le thème du sommeil, le compositeur néoclassique Max Richter offre la version enregistrée de sa musique originale pour le ballet Three Worlds, inspiré de trois romans de Virginia Woolf. L’oeuvre est donc divisée en trois mouvements, attardons-nous au plus stimulant, le deuxième (Orlando), qui incarne le meilleur du Germano-Britannique : des envolées dynamiques, un captivant souci du détail dans l’orchestration et, surtout, cette façon toute naturelle et fluide d’amalgamer l’instrumentation acoustique et électronique. Les onze vignettes musicales qui constituent ce mouvement se déploient tantôt avec grâce, tantôt avec pugnacité, et ne manquent pas d’idées fraîches, comme cette façon de colorer digitalement les staccatos des violons dans Modular Astronomy. Les deux autres mouvements sont jolis, mais plus prévisibles — on se laissera davantage imbiber par le long déploiement des vingt minutes que dure The Waves, qui clôt ce gracieux et rafraîchissant disque.

