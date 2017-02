En panne de silence, Bon Débarras

Sur les premiers disques, on a perçu les racines du Québec et de l’Amérique française jusqu’à la Louisiane, mais avec un peu de roots américaine. Ici, Bon Débarras mise sur des originales, en plus d’une version de Rill pour rire rendue célèbre par Diane Dufresne et interprétée ici par Marie-Pierre Lecault, la nouvelle venue, violoniste-altiste de formation, qui est tombée dans la marmite trad dans les dernières années. Ses instruments remplacent la contrebasse, et cela transparaît beaucoup dans le swing de cette musique parfois gorgée de poésie rythmique dans le party de cuisine. On peut aussi ralentir vers une tendre chanson d’amour ou un folk plus intime. Dans quelques pièces, le quatuor trad confère des couleurs plus classiques et vers la fin, le groupe s’aventure vers le Nitassinan, le territoire innu. Entre folk, chanson et trad, Bon Débarras réussit un autre bon coup. Spectacle-lancement au Lion d’Or le jeudi 23 février.

Bon Débarras - La grondeuse à fille

Extrait