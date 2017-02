Windy City (Deluxe), Alison Krauss

Elle enregistrait depuis les années 1980 chez Rounder : ce premier disque d’Alison Krauss à l’enseigne grand public de Capitol signale une volonté. Ajoutons que son fidèle groupe d’accompagnateurs — Union Station — n’a pas suivi le mouvement et qu’il s’agit d’un florilège de reprises : on appelle ça un crossover. Un gros risque, un sacré pari. Réalisateur haut de gamme (Buddy Cannon), ribambelle de musiciens plus qu’aguerris, on n’a certes pas lésiné sur les moyens. Pour la première fois, Alison n’a pas choisi les titres seule : tout a été décidé avec Cannon. Bonne chose ? Pas certain qu’All Alone Am I, le succès de Brenda Lee, ralentie et surjouée, convienne à la reine du bluegrass : ça tire trop sur la jugulaire. Et ces rythmes latins dans I Never Cared for You, Poison Love ? Contre nature. Du Glen Campbell (Gentle on My Mind), on veut bien, du Eddy Arnold itou (You Don’t Know Me, imparable). Franchement ? Ça donne envie de réécouter Raising Sand, l’album avec Robert Plant.

