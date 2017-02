Concertos pour piano nos 1 et 2, Chostakovitch

Les fidèles de l’OSM se réjouissent du retour du chef Vasily Petrenko à Montréal la semaine prochaine. Son dernier CD prolonge, chez Naxos, son intégrale des symphoniesde Chostakovitch. Petrenko trouve au piano un partenaire à sa hauteur, Boris Giltburg, un Moscovite de 32 ans. Par la netteté de l’articulation, la justesse des climats et des coloris, cette version Giltburg-Petrenko est celle qui se rapproche le plus de la référence associant Melnikov et Currentzis (HM). Melnikov complétait le programme avec la Sonate pour violon et piano op. 134, alors que Giltburg y va d’une proposition audacieuse : une transcription pour piano du 8e Quatuor à cordes. L’intérêt de la chose est que la mission est, en soi, impossible. Comment traduire la tension des deux largos et de leurs notes tenues et tendues ? Giltburg en tire le meilleur, mais l’idée est saugrenue.

Giltburg et Petrenko jouent le 2e Concerto de Chostakovitch

