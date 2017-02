No Home for the Mind, Bing & Ruth

Pour arriver à No Home for the Mind, David Moore a fait courir ses mains sur 17 pianos dans cinq pays. De ce voyage, le pianiste new-yorkais est revenu, semble-t-il, dans un rare état de conscience. Comme s’il avait trouvé la hauteur précise où osciller, au confluent du piano classique, de l’ambient et de la musique de drone. Réussir à faire tenir durant une heure ces enflures brûlantes bâties sur un piano en cascades douces, où des effets graves, parfois sifflants, brisent tout effet d’endormissement, est un tour de force. Avec son ensemble rétréci à cinq musiciens (violon, delay, contrebasse), Moore se fait plus mélodique, plus introverti, moins expérimental. Ce troisième album exprime encore une fois au millimètre près l’immatériel — des émotions comme l’extase, la tristesse, le triomphe (superbe As Much as Possible). Si la transition entre les pièces, qui se veulent une longue suite en circonvolutions, n’est hélas pas fluide, cette exploration profonde reste digne de vifs éloges.

Bing & Ruth - Scrapes

Extrait