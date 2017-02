À l’Olympia 2016, Michel Polnareff

Le Polnareff des dernières années, celui que ses fans — ses moussaillons — appellent l’Amiral, qui écrit mersea plutôt que merci, m’irrite le colon. Qu’une embolie pulmonaire ait failli l’emporter ou pas, la controverse m’importe peu. Mais le chanteur ! L’auteur-compositeur ! Cet enregistrement intégral de son Olympia de juillet 2016 — trente titres, mazette ! — me donne encore le meilleur de ce génie fêlé : des versions épatantes de ses chansons hors du commun, d’Âme câline à Love Me Please Love Me (ce falsetto dans « fou de vou-ou-ous », je mollis du genou !), de la poignante Holidays à l’hymne On ira tous au paradis. Sinon la version parlée de L’amour avec toi et quelques indulgences (intros interminables, cabotinage), c’est la félicité. Et le coffret inclut la compilation Polnabest, comme quoi l’artiste ne craint pas la comparaison avec les versions d’origine. Ah oui, il y a une affichette et une passe avec son cordon. Manque seulement les lunettes.

Michel Polnareff - Âme câline

Extrait