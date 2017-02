Nareh Arghamanyan: concert éruptif

Contrariée par des problèmes de visas et de papiers, Nareh Arghamanyan a été contrainte de renoncer à des concerts prévus aux États-Unis. Elle a cependant tenu à honorer son engagement envers Montréal, où elle compte de vrais fidèles. La pianiste d’origine arménienne a donc fait un aller-retour transatlantique juste pour nous. Qu’elle en soit remerciée.

Le voyage valait assurément le coup, aussi, pour les amateurs de piano. Nous ne sommes pas près d’entendre de sitôt autant de notes, autant de déferlantes et autant de décibels dans un récital pianistique. On notera que les amateurs de « piano » ne sont pas forcément des amateurs de « musique ». En ce qui me concerne, la prouesse virtuose sur un piano honorable dans une salle qui sature assez vite, cela me lasse un peu. En d’autres termes, plus j’entends cette musique, qui procède majoritairement de manière séquentielle par éruptions récurrentes de sentiments débordants, plus je réalise avec quelle profondeur j’aime Schubert et Brahms (et Bach, et Mozart, et Beethoven…), du moins le cadrage et la logique dans lesquels leur musique se déploie.

Ordres inversés, pièces ajoutées

Nous avons retrouvé Nareh Arghamanyan comme dans la seconde partie de son récital de l’été 2016 à Lanaudière : une instrumentiste qui semble éprouver un bonheur absolu d’en découdre avec le clavier. Islamey, qui terrifie les pianistes, semble un jeu pour l’artiste arménienne, qui, après, se coltine une transcription délirante de L’oiseau de feu, hommage de l’arrangeur Guido Agosti à Busoni… un hommage bien adressé, car c’est tordu et pervers comme du Busoni !

Mais, avant toute chose, il faut mettre un peu d’ordre dans l’esprit des spectateurs, car le programme joué au début n’avait qu’un certain rapport avec le programme imprimé. Le fait mêlant est que c’est la Doumka de Tchaïkovski (qui aurait dû venir après la Sonate n° 3 de Scriabine) qui commençait le concert, afin d’attaquer plus doucement qu’avec le Drammatico scriabinien. Le public n’ayant pas « cliqué » sur cette étrangeté, la pianiste a enchaîné Tchaïkovski et Scriabine sans applaudissements entre les deux.

Mais le mystère s’épaississait après le Scriabine dûment applaudi, puisqu’une oeuvre bipartite « genre Tchaïkovski » s’insérait avant Islamey de Balakirev. En fait, il s’agissait de deux pièces de Glinka non indiquées dans le programme : un Nocturne en fa mineur, intitulé « La séparation », suivi de L’alouette, une mélodie du cycle L’adieu à Saint-Pétersbourg (Glinka) transcrite par Balakirev et remise récemment au répertoire par Evgueny Kissin. À l’issue de ces envolées mélodiques, Nareh Arghamanyan a enchaîné, sans pause, son volcanique Islamey.

Gradation bien menée

Nareh Arghamanyan est entrée progressivement dans le récital. Au début, nous avons entendu pas mal d’extinctions abruptes des sons (pédale) et les nuances tendaient à être relevées d’un petit cran. La maîtrise mécanique du piano s’est nettement améliorée ensuite, ce qui était une condition sine qua non pour Stravinsky/Agosti, où de véritables nappes de résonances supportent la musique. Arghamanyan nous a donné de la subtilité dans les transitions, des sons irisés et de la puissance. Mais elle ne peut gommer le côté séquentiel, tant d’Islamey que de la Danse infernale de Stravinski.

Enfin, la pianiste nous a offert un admirable cantabile dans les mélodies de Rachmaninov, grâce à un toucher très fin dans le registre aigu du piano et une extinction mémorable de la Sonata Reminiscenza de Medtner.

Nareh Arghamanyan sera de retour au Québec avec Louis Lortie en juin au Domaine Forget. Cette artiste attachante mérite désormais un nouveau concert orchestral, car le Totentanz de Liszt joué à l’invitation de Yannick Nézet-Séguin avec le Métropolitain (merci à eux !) date déjà un peu.