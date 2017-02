Yannick Nézet-Séguin dirigera «Parsifal» et «Elektra» au Met

Le directeur musical désigné du Metropolitan Opera, Yannick Nézet-Séguin, dirigera en 2017-2018, sur la scène new-yorkaise, les reprises de deux des plus belles productions d’opéra des dix dernières années : le Parsifal vu par François Girard et Elektra mis en scène par Patrice Chéreau.

Dans Parsifal de Wagner, Yannick Nézet-Séguin dirigera le séraphique Klaus Florian Vogt dans le rôle-titre et, pour ses débuts au Met, Evelyn Herlitzius en Kundry. Peter Mattei (Amfortas), Evgeny Nikitin (Klingsor) et René Pape (Gurnemanz) reprendront les rôles qu’ils tenaient lors de la première présentation, diffusée au cinéma et archivée en DVD. Dans Elektra, en mars 2018, le chef québécois travaillera avec Christine Goerke, Elza van den Heever et Michaela Schuster.

La soprano canadienne Sondra Radvanovski ouvrira la saison le 25 septembre 2017 en incarnant Norma dans une nouvelle production de David McVicar. Ce dernier sera aussi mis à contribution pour faire oublier la Tosca de Luc Bondy. Dans cette nouvelle production de l’opéra de Puccini, Andris Nelsons dirigera son épouse Kristine Opolais ainsi que Jonas Kaufmann et Bryn Terfel.

Les autres nouvelles productions seront The Exterminating Angel de Thomas Adès, créé à Salzbourg l’été dernier, Cendrillon de Massenet, qui fait son entrée au répertoire du Met dans une mise en scène de Laurent Pelly, et un nouveau Così fan tutte, qui aura pour cadre Coney Island dans les années 1950.

Pour les mélomanes de 71 pays, 2000 cinémas diffuseront dix spectacles, à commencer, le 7 octobre, par la nouvelle Norma. Suivra La flûte enchantée de Mozart vue par Julie Taymor, mais cette fois en version intégrale allemande. James Levine devrait diriger cette représentation. Suivra L’ange exterminateur de Thomas Adès, adapté du film de Luis Buñuel. En 2018 se succéderont la nouvelle Tosca, les reprises de L’élixir d’amour, avec la nouvelle coqueluche Pretty Yende, et de La bohème, avec Sonya Yoncheva en Mimi, Semiramide de Rossini, le nouveau Così fan tutte de Mozart, Luisa Miller de Verdi et Cendrillon de Massenet. Les billets de cette série Met Live in HD seront mis en vente à la mi-juillet.

Yannick Nézet-Séguin sera donc privé d’écran, comme il l’est cette saison. On notera enfin que le Met reste étrangement imperméable au vivier de chanteurs québécois, qui intéresse pourtant toutes les scènes européennes.