Un opéra sur JFK présenté à Montréal en 2018

L’Opéra de Montréal annoncera ce mercredi le contenu de sa 38e saison. Elle comprendra quatre productions présentées à la salle Wilfrid-Pelletier et un spectacle, Svadba d’Ana Sokolovic, proposé à Espace Go. Le centre d’attraction est, une fois de plus, un opéra contemporain, JFK de David T. Little, sur un livret de Royce Vavrek.

Les saisons de l’Opéra de Montréal (OdeM) se plient depuis plusieurs années à un canevas éprouvé : un opéra en français, une création récente et du répertoire italien. Ce dernier solidifie le début de la saison 2017-2018 avec Tosca, dans une nouvelle coproduction avec l’Opéra de Cincinnati. Melody Moore sera Tosca, Giancarlo Monsalve (Cavaradossi) fera ses débuts à l’OdeM et le solide Gregory Dahl incarnera le méchant Scarpia, sous la direction de Giuseppe Grazioli.

L’autre ouvrage italien, présenté en novembre 2017, sera La Cenerentola, qui permettra au public montréalais d’entendre Julie Boulianne chanter Rossini, un répertoire qui a fait connaître la mezzo québécoise sur les plus grandes scènes du monde. Dans cette production vue à Houston, Cardiff, Barcelone et Genève, quatre chanteurs — Pietro Spagnoli, Vito Priante, Juan José De León et Kirk Eichelberger — et le chef José Miguel Pérez-Sierra feront leurs débuts à Montréal. « Dans tous les opéras de Rossini, Cendrillon est le rôle qui est aussi drôle qu’émouvant », s’émerveille Patrick Corrigan, directeur de l’OdeM, interrogé par Le Devoir.

L’ouvrage français, Roméo et Juliette de Gounod, vu ici pour la dernière fois en 2007, affiche une très intéressante distribution, avec Ismael Jordi et Marie-Ève Munger en amoureux, et les débuts de Hugo Laporte dans le rôle de Mercutio. On attendait cependant impatiemment une nouvelle Carmen, rôle emblématique pour une vraie pléthore de grandes chanteuses québécoises (Marie-Nicole Lemieux, Mireille Lebel, Michèle Losier, voire Julie Boulianne). « Vous allez avoir une belle production de Carmen dans pas trop longtemps », nous rassure Patrick Corrigan.

Opéra d’aujourd’hui

L’acquis principal de la présence de Michel Beaulac à la direction artistique de l’OdeM est d’avoir fait entrer dans les moeurs la présence annuelle d’un opéra de notre temps. Le défi était de taille face à un public conservateur, mais l’OdeM est l’institution musicale qui a le mieux réussi la diversification de ses auditoires. En 2017-2018, il y aura même deux ouvrages contemporains : Svadba et JFK.

Svadba (Mariage) est un « opéra de chambre a cappella » d’Ana Sokolovic, mettant en scène six femmes. Pour sa première montréalaise, l’oeuvre, chantée en serbe, créée en 2015 au Festival d’Aix-en-Provence, mettra en vedette des chanteuses de l’Atelier lyrique. « Nous cherchons des partenaires afin d’impliquer davantage d’artistes dans l’opéra », se réjouit Patrick Corrigan à propos de la collaboration avec Espace Go. Le directeur de l’OdeM, qui recherchait aussi de nouveaux endroits pour présenter l’opéra, a déjà dans son escarcelle « la programmation — partenaires et lieux — pour les quatre prochaines saisons » en ce qui concerne cette « cinquième production », celle qui « élargit le répertoire de l’Opéra de Montréal, avec des oeuvres qui ne sont pas faites pour la grande scène de Wilfrid-Pelletier ».

JFK, une coproduction et commande commune de l’OdeM et de l’Opéra de Fort Worth, a été créé en avril 2016 au Texas. La musique est de David T. Little sur un livret de Royce Vavrek. Dans cet opéra qui se déroule 12 heures avant l’assassinat du président, l’OdeM nous promet « une oeuvre spectaculaire, une musique poignante, un livret où les larmes s’illuminent de quelques sourires… » Stephen Osgood dirigera l’OSM pour ce spectacle de Thaddeus Strassberger qui prendra l’affiche le 27 janvier 2018. « Cela fera la troisième année de suite que nous aurons en saison une oeuvre commandée par l’Opéra de Montréal », souligne Patrick Corrigan. C’est un exploit rare et courageux.