Angèle Dubeau, pour une dernière fois en tournée

Photo: Marie-Hélène Tremblay Le Devoir

Après quatre décennies à parcourir les scènes de ville en ville, Angèle Dubeau rangera ses valises pour de bon à l’automne 2017 à l’issue de sa dernière tournée de concerts au Québec. Cette tournée « n’est pas un adieu musical, mais une décision de changer mon mode de vie », explique la violoniste. « J’en suis venue à la conclusion que je pourrai faire vibrer mon violon sans la fatigue et le stress du voyage et des concerts quasi quotidiens, un luxe qui vient avec le temps ; le temps, une denrée bien rare dans ma vie… » Pour ce dernier tour de piste, la musicienne et ambassadrice classique sera accompagnée de sa fidèle Pietà. La tournée débutera en septembre et l’amènera partout dans la province pour se terminer en décembre à la Maison symphonique de Montréal.