Charles Richard-Hamelin: bien plus grand que vous l’imaginez!

Quand étais-je pour la dernière fois dans cet état de révélation bouleversante, à faire monter les larmes aux yeux, à l’issue d’un concerto pour piano ? Ma mémoire me fait remonter à mars 2010 : le 3e Concerto de Rachmaninov de Denis Matsuev et Valery Gergiev à la Salle Wilfrid-Pelletier. Mais samedi soir c’était Mozart. Rien de si spectaculaire a priori.

Avons-nous une véritable conscience de ce que nous avons collectivement vécu, là ? Certes, Charles Richard-Hamelin a glané son 2e prix au Concours Chopin. Certes, il a plus que tenu le choc dans le 1er Concerto de Brahms avec Kent Nagano au Festival de Lanaudière. Mais, là, c’est Mozart, le juge de paix suprême de tous les musiciens. Et, au sein du catalogue Mozart, l’un des trois concertos (avec le 24e et le 27e) qui dit tout et ne pardonne rien.

Sur scène, un soliste québécois de 27 ans. On ferme les yeux et on entend un discours, un son, un galbe des phrases, un sens des équilibres, une conception des dynamiques, une hauteur de vue qui nous renvoient à Clifford Curzon, Ivan Moravec ou Christian Blackshaw ! Dans trois semaines, le 4 mars, Emanuel Ax, l’Orchestre symphonique de Boston et Andris Nelsons viendront jouer la même oeuvre sur la même scène : je leur souhaite bien du plaisir pour égaler un tel état de grâce, qui rappelait, pour ceux qui ont vu cette vidéo, ce qui s’était passé au Concours Tchaïkovski de Moscou en 2015 lorsque Lucas Debargue était apparu en demi-finale avec le 24e Concerto.

Instinct mozartien

Charles Richard-Hamelin possède un instinct mozartien rare et précieux, qu’ont prouvé ses propres cadences, dont une assez aventureuse du 3e mouvement, qui rappelait l’audace déployée par André Previn dans sa lecture du Finale du 20e Concerto. J’attends désormais avec grand intérêt notre pianiste dans Schubert. Le rappel, le Largo du Concertoen fa mineur de Bach arrangé par Alfred Cortot, était de bon augure.

Tout au long du concerto, Charles Richard-Hamelin a été accompagné avec une grande pondération et transparence, et une balance permettant de bien percevoir les vents, par Les Violons du Roy et le chef Mathieu Lussier à la tête de musiciens excellemment disposés sur scène (timbales et trompettes à gauche).

Lussier avait aussi concocté un programme judicieux de « chemins de traverse » de la musique, avec la Symphonie en ré de Vanhal, qui ouvrait jadis le disque du Concerto Köln grâce auquel le monde a redécouvert ce compositeur, et la 1re Symphonie de Méhul, le chaînon, avec Gossec, de la musique en France entre Rameau et Berlioz. Lussier y a très nettement plus convaincu qu’Hervé Niquet en 2006. La symphonie, dont les 2e et 4e mouvements font circuler indéfiniment un même thème entre les pupitres, sonnait avec beaucoup plus de clarté et de logique.

Lussier, mordant, éloquent et clair, s’est montré en excellent émule de Bernard Labadie, et Les Violons du Roy avaient visiblement autant de plaisir à jouer ce programme que les spectateurs à l’écouter.