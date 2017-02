Aretha Franklin annonce qu’elle prend sa retraite après un prochain album

New York — À l’âge de 74 ans, Aretha Franklin a décidé de prendre un peu de repos. La chanteuse a annoncé qu’elle prévoyait prendre sa retraite plus tard cette année. Elle a confié à la station de Detroit WDIV Local 4 qu’elle enregistrerait un autre album, dont plusieurs des chansons seront produites par Stevie Wonder, et qu’elle se limiterait ensuite à « quelques événements bien choisis, peut-être un par mois, six mois par année ». Elle souhaite passer plus de temps avec ses petits-enfants. Elle affirme également que 2017 marquera sa « dernière année de concerts ». Jeudi, un porte-parole de la chanteuse a confirmé les propos tenus sur les ondes de WDIV. Aretha Franklin, dont les nombreux succès incluent Respect et Think, ajoute qu’elle ne souhaite pas « rester à ne rien faire ». Mais elle se dit « très satisfaite » de sa carrière et est prête à prendre du recul. Elle a connu des ennuis de santé dans les dernières années, ayant notamment dû subir une opération, en 2010, pour des raisons qui n’ont pas été dévoilées.